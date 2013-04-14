افزایش مشکلات دولت آینده با سفرهای تبلیغاتی دولت/ مصوبات سفرها اجرایی نشده

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضیپور با یادآوری بدهیهای هنگفت وزارتخانهها به پیمانکاران، گفت: رئیسجمهور با پول بیتالمال نباید هزینه سفرهای انتخاباتی و تبلیغاتی را تأمین کند، چرا که سفرهای تبلیغاتی رئیسجمهور مشکلات دولت آینده را بیشتر میکند.
نادر قاضیپور در واکنش به سفر استانی اخیر هیئت دولت، اظهار داشت: به طور حتم در دو ماه آخر عمر دولت انجام سفرهای استانی هیچ منطقی ندارد و تنها هزینه سنگینی را بر دوش استانها میاندازد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه متاسفانه سفرهای استانی دولت کمکی به حل مشکلات مردم نمیکند، اعلام کرد: اینگونه سفرهای دولت، تنها انتخاباتی و سیاسی است.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور با پول بیتالمال نباید هزینه سفرهای انتخاباتی و تبلیغاتیش را تأمین کند، یادآور شد: این حرکات و اقدامات به ضرر مردم است و تنها با این سفرها دولت به اهدافش میرسد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: از طرف دیگر تاکنون تعداد زیادی از مصوبات سفرهای استانی اجرایی نشده، از این رو بهتر بود اعتبارات رفت و آمد کابینه دولت صرف اجرای این مصوبات میشد، هر گونه کلنگزنی طرحی جدید کار نسنجیدهای بوده و تنها مشکلات دولت بعدی را بیشتر میکند.
قاضیپور با اعلام اینکه هماکنون دو وزارتخانه راه و شهرسازی و نیرو بدهیهای هنگفتی به پیمانکاران دارند، گفت: دولت باید به جای اقدامات انتخاباتی به دنبال پرداخت بدهیهایش باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه سفرهای استانی رئیس جمهور تنها معضلات اجتماعی و اقتصادی را به مردم تحمیل میکند، ادامه داد: عملی نشدن وعدههای دولت در سفرهای استانی با ناراحتی ومعضلات زیاد برای مردم همراه شده است.
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