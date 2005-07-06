حضور اتباع خارجي در منازل شخصي به عنوان مستأجر منع قانوني دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم مهندس حقيقي معاون سياسي امنيتي استاندار قم گفت: بر اساس مصوبه كميته امنيتي، كساني كه منازل شخصي خودشان را به افراد خارجي اجاره ميدهند از سوي اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي، به مراجع قضايي معرفي خواهند شد.
وي كه در جلسه كارگروه بهداشت، درمان و تأمين اجتماعي استان سخن ميگفت افزود: با توجه به شيوع بيماري وبا در كشور افغانستان تمامي دستگاههاي ذيربط بايد براي جلوگيري از انتقال اين بيماري به قم آماده باشند. حقيقي اظهار داشت: اطلاع رساني و آموزش ساكنان مناطق آلوده و حاشيه شهر و مسؤولان و كارگران كورههاي آجرپزشي و گارگاههايي كه اتباع افغاني در آنها مشغول به كار هستند، بايد در اين مبارزه در اولويت قرار گيرند.
وي از مراكز بهداشتي درماني استان خواست، تا در صورت مشاهده موارد مشكوك در اسرع وقت آن را به مركز بهداشت استان معرفي نمايند، تا از شيوع آن در سطح شهر جلوگيري شود. معاون سياسي استانداري خواستار تعيين تكليف انتقال كورههاي آجرپزي و صنايع آلاينده به خارج از شهر، از سوي اداره كل برنامهريزي استانداري، شهرداري و محيط زيست قم شد و افزود: از لحاظ امنيتي و انتظامي نيز از اين مسأله پشتيباني لازم صورت خواهد گرفت تا موانع و اشكال تراشيها برطرف شود.
نظر شما