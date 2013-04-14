مردم با رصد مسائل سیاسی به سرنوشت مردم صدر اسلام دچار نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد در آئین سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا ضمن تسلیت به مناسبت وقوع زلزله در شهرستان دشتی و جان باختن تعدادی از هم استانی‌ها مطالبی در خصوص ویژگی‌های ایام عزای حضرت زهرا(س) و دلایل بزرگداشت ایام فاطمیه توسط شیعیان بیان کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در این ایام فقط ذکر ویژگی‌های شخصی و مصائب وارده بر حضرت زهرا(س) کافی نیست و آن چیزی که اهمیت دارد درک جایگاه و شان حضرت است که مقام ایشان از معصومیت هم بالاتر است.

وی افزود: پیامبر(ص) در هنگام فوت برای اینکه دین خدا محفوظ بماند و دشمنان به امام علی(ع) که ادامه دهنده راه پیامبر(ص) و مروج دین اسلام بود آسیبی نزنند، به صورت تلویحی به دشمنان راه‌هایی نشان داد و حاضر شد از عزیزترین فرزند خود یعنی حضرت زهرا(س) بگذرد.

موسوی نژاد اضافه کرد: حضرت محمد(ص) باگفتن اینکه زهرا(س) پاره تن من است و مبادا به فاطمه(س)ناسزا بگویید یا او را آزار دهید در واقع می‌خواست توجه دشمنان را به سوی او جلب کند تا به سمت حضرت امیرالمومنین(ع) و از بین بردن مقام ولایت و ریشه دین نروند.

عضو کمیسیون روحانیون مجلس با اشاره به سوره حجرات و اینکه مطالب اخلاقی مطرح شده در آن را باید در زندگی خود جاری کنیم، گفت: در این سوره انسان‌ها به رعایت تقوا توصیه شده‌اند که تقوا جنبه‌های مختلفی دارد از جمله تقوای فردی، تقوای سیاسی و اجتماعی و اینها با هم تفاوت دارند. مثلا اگر انسانی تقوای فردی داشت دلیلی نمی‌شود که در تقوای سیاسی هم موفق باشد یا اینکه حتما تقوای اجتماعی نیز دارد.

وی تصریح کرد: مشکل مردم صدر اسلام این بود که قضاوتی بخشی نگری داشتند و هر کسی که تقوای فردی داشت را فرد کاملی می‌دانستند و از نظر سیاسی و اجتماعی نیز او را با تقوا محسوب می‌کردند. مسلم است که وقتی انسانی چند ویژگی خوب داشته باشد، به معنی اینکه تمام صفات عالیه را دارد نیست.

نماینده مردم دشتستان افزود: بسیاری از مردم امروزه تصور می‌کنند اطرافیان پیامبر که بعدها منحرف شده و به دشمنی با اسلام و امامت پرداختند افرادی بی تقوا بودند. نباید تصور کرد که پیامبر(ص) افراد اوباش و نادرست را در اطراف خود نگه می داشت بلکه آنها نیز افراد باتقوایی از نظر فردی بودند و همین تقوای فردی آنها موجب شد تا عده‌ای از مردم فریب بخورند و فکر کنند در همه جنبه ها تقوا دارند. پس از آن نیز اینگونه القا شد که چون افرادی اهل نماز و قرآن هستند پس می‌توانند در خلافت و حکومت قرار بگیرند.

حجت الاسلام موسوی نژاد با اشاره به جریانات و اختلافات پس از وفات پیامبر(ص)گفت: مردم وقتی تقوای این افراد را دیدند در مقابل خیلی از مشکلات سیاسی سکوت کردند.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کنونی و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی پیش رو اظهار داشت: مردم باید با دقت و بصیرت مسائل سیاسی و اجتماعی کشور را رصد کرده تا به سرنوشت مردم صدر اسلام دچار نشوند.

وی گفت: قضاوت مردم در رابطه با خواص جامعه نباید قضاوتی یک جانبه باشد و باید به تقوای اقراد در همه جنبه‌های فردی، سیاسی، اجتماعی و غیره توجه کنند؛ مردم باید افرادی را انتخاب کنند که سوابق و رفتارشان در راستای ولایت مداری و خدمت رسانی به مردم بوده باشد.