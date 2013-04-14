سرعت غیرمجاز راز سرقت های زورگیران خشن را فاش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع زورگیری های مشابه از سوی سرنشیان دو دستگاه موتورسیکلت هوندا 125 و در قالب گروه های 3 ، 4 و 5 نفره ، موضوع برای رسیدگی تخصصی در دستور کار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز رسیدگی به پرونده و در تحقیقات پلیسی مشخص شد که این گروه از سارقان ابتدا به شیوه زاغ زنی در بانک ها ، مراکز تجاری ، اقتصادی و همچنین مراکز خرید و فروش خودرو نظیر پارکینگ عبدل آباد و ... اقدام به شناسایی مالباختگان کرده و در یک فرصت مناسب با تهید قمه ، چاقو و با ضرب و جرح افراد اقدام به زورگیری وجوه نقد می کنند.

یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : 24 خرداد سال 91 برای برداشت مبلغ 5 میلیون تومان به بانک مراجعه کرده بوم . پس از گرفتن پول و در زمان ورود به منزل خود واقع در جنت آباد ، ناگهان چهار سرنشین دو دستگاه موتورسیکلت هوندا به سمت من حمله ور شده و با تهدید چاقو و قمه و مجروح کردن من از ناحیه دست راست و همچنین پاره کردن تمامی شلوارم ، مبلغ 5 میلیون تومان را سرقت و از محل متواری شدند . مالباخته ای دیگر نیز به کارآگاهان گفت : 19 آذر سال 91 پس از دریافت مبلغ 4 میلیون تومان ، از بانک شعبه مهرآباد جنوبی خارج شدم که ناگهان چهار سرنشین دو دستگاه موتورسکیلت ، با تهدید و ضرب و جرح اقدام به سرقت مبلغ فوق کرده و به سرعت از محل فرار کردند .

با شناسایی تعدادی از مالباختگان و اظهارات مشابه آنها در خصوص زورگیری از سوی چهار سرنشین دو دستگاه موتورسکیلت هوندا 125 ، کارآگاهان اداره پنجم با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته شعبات مختلف بانکی موفق به شناسایی جوانی شدند که با ظاهری بسیار آراسته وارد شعبات مختلف بانکی شده و به شیوه "زاغ زنی" اقدام به شناسایی مالباختگان می کرد .

تصاویر به دست آمده از این جوان مورد بررسی قرار گرفت و کارآگاهان با بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی مجرم سابقه دار به نام "بهزاد . ع" 28 ساله شدند که پیش از این نیز بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بارها دستگیر و روانه زندان شده و از سال 1390 ، پس از دستگیری همدستان سابق خود متواری شده بود .

"بهزاد . ع" از همدستان مجرمان سابقه دار "عبدالله . هـ" ، "ایرج . ب" و "سلمان . ض" بود که این سه نفر به همراه بیش از 20 عضو گروه سارقان زورگیر و کیف قاپ ، در اواخر سال 90 طی چند عملیات مشترک اداره پنجم و پایگاه دوم پلیس آگاهی دستگیر و در آن پرونده با اعتراف به دهها فقره زورگیری و همچنین شناسایی 100 مالباخته با قرار قانونی روانه زندان شدند . بهزاد . در این پرونده و پس از دستگیری همدستانش ، از تهران متواری شد و زندگی مخفیانه ای را انتخاب کرد اما پس از گذشت مدتی ، به اسلامشهر بازگشت و این بار با تشکیل گروه جدیدی ، سرقت های خود به شیوه زاغ زنی را آغاز کرد.

با شناسایی هویت بهزاد به عنوان یکی از اعضای گروه ، کارآگاهان اداره پنجم با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی هویت دیگر اعضای گروه شدند که آنها نیز همانند بهزاد از مجرمان سابقه دار منطقه اسلامشهر بودند که به واسطه اطلاع از سوابق یکدیگر ، اقدام به تشکیل گروه سارقان زورگیر را کرده بودند .

کارآگاهان اداره پنجم در ادامه اقدامات پلیسی و با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده در خصوص متهمان سرانجام ظهر یکم بهمن سال 91 ، در یک عملیات ضربتی همراه با درگیری با اعضای گروه سارقان ، دو نفر از آنها به نام های بهزاد و شاهرخ را که قصد داشتند تا با استفاده از سلاح سرد با مأموران درگیر و از محل متواری شوند را از ناحیه پا مورد هدف گلوله قرار داده و سه عضو دیگر گروه سارقان زورگیر را نیز قبل از هرگونه اقدام برای استفاده از سلاح های سرد همراهشان ، دستگیر کردند .

در بازرسی اولیه از متهمان تعداد 5 قبضه چاقو و قمه و همچنین مبلغ 5 میلیون تومان وجه نقد به دست آمده از زورگیری یکی از شهروندان که با مراجعه به پارکینگ خرید و فروش خودرو در منطقه عبدل آباد اقدام به فروش خودرو خود کرده بود ، کشف شد .

همزمان با دستگیری بهزاد و دیگر اعضای گروه سارقان زورگیر ، چهار مجرم سابقه دار به اسامی "حسین . الف" ، "علیرضا . غ" ، "علی . الف" و "صابر . ع" که بر اساس اعترافات بهزاد و دیگر اعضای گروه در تعدادی از سرقت ها مشارکت داشتند ، با اطلاع از دستگیری همدستان خود از مخفیگاه و محل های سکونتشان در شهرستان اسلامشهر ـ منطقه بهارستان (سلطان آباد سابق ) متواری شدند .

بلافاصله مشخصات هر چهار متهم در سیستم جامع پلیس ثبت و کارآگاهان اداره پنجم در اسفندماه سال گذشته متوجه شدند که سه نفر از متهمان - حسین ، علیرضا و علی - پس از متواری شدن ، به شهر تبریز رفته و در آنجا اقدام به سرقت بیش از دو کیلوگرم طلا و جواهرات از یک منزل مسکونی کرده اما به علت سرعت غیر مجاز ، از سوی مأمورین راهنمایی و راهنمایی تبریز متوقف و در پی مشکوک شدن مأموران به آنها و بازرسی انجام شده از خودرو آنها ، بیش از دو کیلوگرم طلا و جواهرات مسروقه کشف که بلافاصله موضوع به پلیس آگاهی تبریز اعلام و با شناسایی متهمان از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی تبریز به عنوان مجرمان تحت تعقیب اداره پنجم ، هر سه نفر دستگیر و در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند .

با دستگیری و انتقال سه متهم به اداره پنجم و آغاز تحقیقات ، متهمان با اعتراف صریح به "زورگیری به شیوه زاغ زنی" در مراکز تجاری و مالی به ویژه شعبات مختلف بانکی مناطق مختلف شهر تهران از جمله شهرک ولی عصر ، یافت آباد ، میدان‌آزادی ، انقلاب ، نازی آباد ، عبدل آباد ، ترمینال جنوب و ... با استفاده از دو دستگاه موتورسیکلت ، مخفیگاه صابر را نیز به کارآگاهان اعلام و متهم چهارم پرونده نیز در شهرستان اسلامشهر ـ منطقه سلطان آباد ، در مخفیگاهش دستگیر و به اداره پنجم منتقل شد .

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند ، معاون مبارزه با جرایم خاص پليس آگاهی تهران بزرگ ، در ادامه اعلام این خبر با اشاره به سوابق متعدد متهمان در ارتکاب جرایم خشن از جمله زورگیری ، گفت : " با توجه به سوابق متعدد متهم در ارتکاب جرایم مختلف به ویژه زورگیری و احتمال افرایش ارتکاب جرایم مختلف از سوی متهمان در تهران و دیگر شهرهای کشور ، دستور انتشار تصاویر این متهمان از سوی دادیار شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران صادر شده است . به همین خاطر مالباختگان و شکاتی که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند . همچنین از تمام شهروندان که از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان اطلاعاتی در اختیار دارند نیز درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055237 در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .