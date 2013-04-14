حضرت زهرا(س) الگویی جاویدان برای تمام عصرهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موسوی ظهر امروز در جریان بازدید از هیئات مذهبی قدس و شرکت در مراسم عزاداری به خصوص در مناطق محروم این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بی ترديد شخصيت حضرت فاطمه زهرا (س) در همه اعصار و قرون گذشته الگوي بسيار مناسبي براي مردم خصوصا نسل جوان بوده و است.

وی افزود: از اين رو در اين پژوهش باید با بررسي سيره عبادي، سيره اخلاقي و رفتاري و سيره سياسي- اجتماعي آن حضرت از بعد شخصيت والاي حضرت را شناسايي و متعاقبا علل جاودانگي آن حضرت را به عنواني الگوي جاويدان براي نسل حاضر بررسي کنیم.

این مسئول عنوان کرد: فاطمه زهرا بحث درباره زني است كه نقش‌هاي متعددي را در زندگي ايفا كرده و با اين كه عمري محدود و كوتاه داشت و دوران زندگي‌اش بسيار اندك بود ولي تاريخ حياتش به گونه‌اي است كه هر ورقي از آن براي ما و آيندگان درس زندگي است، آن بزرگوار تنها به عصر خود تعلق نداشت بلكه او الگويي جاويدان براي عصرهاست.

موسوی ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا(س) يك مادر است، مادري فداكار براي همه امت، به خصوص براي همه جوانان و انسان‌هاي آزاده و آماده‌اي كه مي‌خواهند راه صلاح را در زندگي بپيمايند.

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: شخصيت و مكتب حضرت زهرا الهام‌گر يك انديشه سازنده براي انسان‌هاست، اين انديشه متعالي و سازنده انسان را به سوي رشد و تعالي و شكوفايي ارزش‌ها و قواي انساني فرا مي‌خواند تا وي براي اسلام و جامعه، فردي مفيد و ارزشمند باشد.

وی اضافه کرد: مكتب فاطمه(س) به دختران و زنان ما مي‌آموزد كه مسئوليت شناس و مسئوليت پذير باشند و بدين نكته اساسي در زندگي خود توجه كنند كه هركسي بايد در روز قيامت،‌ پاسخگوي اعمال و استعدادهاي خود باشد.

این مسئول گفت: حيات فاطمه(س) به همه مي‌آموزد كه تنها در مسير خدا گام بردارند، براي او زندگي كنند، لحظه‌اي از عمر و استعداد خود را در بطالت و بيهودگي صرف نكنند، براي زندگي و لحظات خويش برنامه‌ريزي داشته‌ باشند و لحظه‌اي از مجاهدت در راه خدا و خدمت به مردم فروگذار نکنند.

موسوی با بیان این که فرهنگ فاطمی باید در متن زندگی مردم نهادینه شود، ادامه داد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ جامعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فاطمی شود.