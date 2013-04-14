جوانان فلسطینی پیراهن بارسلونا را آتش زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع محلی، پس از آنکه تیم بارسلونا اعلام کرد جهت دیدار "دوستانه" تا پیش از پایان سال جاری میلادی به سرزمین‎های اشغالی سفر خواهد کرد، گروهی از جوانان فلسطینی ساکن باریکه غزه در کنار دیوار حائل، پیراهن‎های این تیم اسپانیایی را به آتش کشیدند.

روزنامه "یدیعوت احارونت" ماه گذشته فاش کرده بود که هیاتی از باشگاه بارسلونای اسپانیا پس از موافقت "حمد بن جاسم" امیر قطر به اسرائیل سفر کرد و امیر قطر وعده داده که هزینه این سفر را تامین خواهد کرد.

این روزنامه افزود: به احتمال فراوان، مؤسسه سرمایه گذاری قطر به عنوان حامی مالی باشگاه بارسلونا، مسئول بازدید باشگاه مذکور از سرزمین‌های اشغالی بوده است.

در این گزارش آمده است که رئیس باشگاه بارسلونا به منظور موافقت برای برگزاری بازی بین تیم خود و یک تیم مشترک از بازیکنان فلسطین و اسرائیل، به آنجا سفر و با رئیس ومقامات رژیم صهیونیستی دیدار کرده است.