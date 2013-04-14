امروز شهرستانهای غرب استان تهران غرق در ماتم و اندوه فاطمه(س) بود

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز شهرستانهای غرب استان تهران رنگ و بوی عاشورای به خود گرفت و عاشقان آن حضرت با پای برهنه آمده بوندن تابار دیگر ارادت قلبی خود رابه مظلومیت دخت پیامبرگرامی اسلام(س) ثابت کنند.

مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) مانند دیگر شهرستانهای غرب استان تهران در بهارستان و رباط کریم رنگ و بوی دیگری داشت به نحوی که کاروان و همایش بزرگ عاشورائیان فاطمی به همت ستاد برگزاری نمازجمعه بخش گلستان و هیئت رزمندگان اسلام و با مشارکت اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان از مسیر صالحیه بسوی مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس با حضور یکپارچه هیات مذهبی و هزاران نفر از شیفتگان آن حضرت به حرکت در آمد.

آری امروز جای جای ایران اسلامی مملو از انسانهای است که با دل شکسته و پای برهنه برای عزای دخترپیامبر اسلام (ص) پیراهن سیاه بر تن کردند تا شریک غم خاندان آن حضرت شوند.

امروز بهارستانیها با برگزاری مراسم باشکوه بار دیگر عاشورای حسینی را تداعی بخشیدند، زنان با شیون خود، مردان پا برهنه با سینه زنی خود صحنه عاشورایی تجلی ساختند که قلب هر بیننده ای را به لرزه درمی آورد.

مرثیه سرای و سینه زنی پابرهنگان فاطمی اشک بود و ماتم که انسان با دیدن چنین صحنه جانسوز دل خود را بسوی مدینه روانه می ساخت. تشیع نمادین پیکر مطهر فاطمه زهرا(س) بر دستان زنان فاطمی حال و هوای خاصی به این کاروان بخشیده بود که قلب هر انسانی را تکان می داد.

فاطمه زهرا(س) الگوی به تمام معنی بانوی عالم بشریت است

یکی از عزادارای فاطمی در این کاروان به خبرنگار مهر گفت: فاطمه زهرا(س) الگوی به تمام معنی بانوی عالم بشریت است و در آن زمان توانست حقانیت را آشکار سازد.

الیاس محمدی اظهار داشت: مقام شامخ فاطمه زهرا(س) بر کسی پوشیده نیست ایشان فقط همسری برای علی نبود بلکه یک زن ایثارگر و خستگی ناپذیر بود که در مقابل کفار یک تنه ایستادگی کرد.

فاطمه زهرا(س) با خطبه های آتشین خود توانست کاخ ستمگران را به لرزه دربیاورد

یکی دیگر از این عزاداران ضمن تاکید بر الگو بودن ایشان برای زنان جهان اسلام در گفتگو با مهر اعلام کرد: فاطمه زهرا(س) با خطبه های آتشین خود توانست کاخ ستمگران را به لرزه دربیاورد.

مجیدی ادامه داد: اگر نبود شهامت و ایستادگی این بانوی بزرگ اسلام شاید امروز وضع ما مسلمانان به گونه ی دیگر رقم می خورد.

در میان سیل خروشان عزاداران فاطمی مسئولان اجرایی و نظارتی شهرستان نیز حضور فعال داشتند که در کنار سایر عزاداران حسینی به سینه زنی می پرداختند.

خطبه تاریخی حضرت زهرا(س) یک گنجینه ارزشمند برای جهان بشریت است

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس نیز در میان عزاداران حسینی به مظلویت و شجاعت این بانوی بزرگ اسلام اشاره کرد و به مهر گفت: اگر بخواهیم مقام علمی فاطمه(س) را درک کنیم و به گوشه‌ای از آن پی ببریم، شایسته است به گفتار او در خطبه فدکیه بنگریم، چه آنجا که استوارترین جملات را در توحید ذات اقدس ربوبی بر زبان جاری می‌کند.

ابراهیم نکو در خصوص مقام شامخ حضرت فاطمه زهرا(س) نیز اظهار داشت: در بیان عصمت فاطمه(س) و مصونیت او نه تنها از گناه و لغزش بلکه از سهو و خطا، استدلال به آیه تطهیر ما را بی‌نیاز می‌کند که مقام شامخ و بلند ایشان از لحاظ کیفیت و ادله اثبات همانند عصمت سایر ائمه و پیامبر(ص) است.

این مسئول همچنین در دفاع از حق قانونی فاطمه(س) که بواسطه پیامبر بزرگ اسلام اهدا شده بود تصریح کرد: این بانوی بزرگ اسلام در مقام دفاع از حق مسلم خویش دو گونه عمل کرد، ابتدا افرادی را به عنوان شاهد معرفی کرد که گواهی دهند پیامبر(ص) در زمان حیات خویش فدک را به او بخشیده است.

نکو با اشاره به خطبه تاریخی آن حضرت، از آن به عنوان یک گنجینه ارزشمند برای جهان بشریت یاد کرد که دارای مطالب عمیق در توحید و رسالت و امامت است.

مقام شامخ فاطمه(س) به حدی است که رسول اکرم(ص) از او تجلیل کرد

امام جمعه بخش گلستان نیز در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: مقام شامخ فاطمه(س) به حدی است که حتی رسول اکرم(ص)، بارها و بارها فاطمه(س) را ستود و از او تجلیل کرد.

حجت الاسلام سید مرتضی صفایی با اشاره به علاقمندی پیامبر اسلام(ص) نسبت به فاطمه اظهار داشت: پیامبر بزرگ اسلام بارها فرمودند "پدرش به فدایش باد" و گاه خم می‌شد و دست او را می‌بوسید و یا اینکه به هنگام سفر از آخرین کسی که خداحافظی می کرد، فاطمه(س) بود و به هنگام بازگشت به اولین محلی که وارد می‌شد، خانه او بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش گلستان ادامه داد: هم اکنون پس از گذشت سالیان متمادی همچنان مزار سرور بانوان جهان مخفی است و کسی از محل آن آگاه نیست.

این مسئول ادامه داد: مسلمانان و بخصوص شیعیان در انتظار ظهور حضرت مهدی(عج) بزرگترین منجی الهی و یازدهمین فرزند از نسل فاطمه(س) در میان ائمه هستند تا او مزار مخفی شده مادر خویش را بر جهانیان آشکار سازد و به ظلم و بی عدالتی در سراسر گیتی، پایان دهد.

فاطمه (س) با آن همه فضیلت همسری نیکو برای امیر مؤمنان بود

رئیس شورای اسلامی شهرستان بهارستان نیز در همایش بزرگ فاطمیون در نسیم شهر در گفتگو با مهر اظهار داشت: فاطمه (س) در حالی از این دنیا سفر کرد که بنا بر گفته معتبرترین کتب در نزد اهل تسنن و همچنین برترین کتب شیعیان، از ابابکر و عمر خشمگین بود و در اواخر عمر هرگز با آنان سخن نگفت و طبیعی است که دیگر حتی تأسف ابی‌بکر در هنگام مرگ از تعرض به خانه فاطمه (س) سودی نخواهد بخشید.

حسینعلی بابایی اظهار داشت: فاطمه (س) با آن همه فضیلت، همسری نیکو برای امیر مؤمنان بود، تا جایی که روایت شده هنگامی که علی (ع) به فاطمه (س) می‌نگریست، غم و اندوهش زدوده می‌شد، فاطمه (س) هیچگاه حتی اموری را که می‌پنداشت امام علی (ع) قادر به تدارک آنها نیست، از او طلب نمی کرد.

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گزارش از ذبیح الله اصغری