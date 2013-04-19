دو لایحه قضایی روی میز دولت / لایحه قضا زدایی 4 ساله شد

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت چند لایحه قضایی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در کمیسیون دولت گفت: در کمیسیون دولت لوایح قضایی زیادی در نوبت رسیدگی و بررسی هستند ولی فعلا تمامی بررسیها بر روی دو لایحه معطوف است تا به سرانجام برسد.

لایحه قانون جامع وکالت و مالکیت ادبی و هنری در دستور کار کمیسیون لوایح دولت

وی افزود: لایحه قانون جامع وکالت با حضور افرادی از کانون وکلا، مرکز مشاوران و قوه قضائیه در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است تا به سرعت بتوانیم به نتیجه قطعی رسیده و پس از تصویب لایحه را به مجلس ارائه کنیم. همچنین یکی دیگر از لوایح مورد بحث در کمیسیون لوایح دولت لایحه مالکیت ادبی و هنری است که با حضور وزارت ارشاد و سازمان ثبت اسناد و سایر کارشناسان در حال بررسی است.

لایحه قضا زدایی همچنان در راهروهای مجلس

معاون وزیردادگستری همچنین در مورد لایحه قضا زدایی و جرم زدایی که 4 سال است هنوز تعیین تکلیف نشده گفت: این لایحه که البته دو نام دارد از زمان آیت الله شاهرودی تدوین و به دولت ارجاع شد و سپس به مجلس رسید. اگر این لایحه تصویب شود حدود 30 درصد از عناوین مجرمانه از قانون مجازات اسلامی حذف شده و این جرایم حذف شده توسط نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف، سازمان تعزیرات، نظام پزشکی، نظام مهندسی و... رسیدگی می شود. هم اکنون لایحه قضا زدایی در کمیسیون های فرعی مجلس در حال بررسی است.

میرکوهی در مورد لایحه جایگزین مجازات حبس گفت: قرار بود این لایحه به تنهایی تبدیل به قانون شود ولی بعد از بررسی قانون مجازات اسلامی این لایحه در دل این قانون قرار گرفت.

لایحه آیین دادرسی کیفری برای چهارمین بار روی میزشورای نگهبان

میرکوهی در مورد آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: این قانون 600 ماده ای که به صورت آزمایشی در حال اجرا بود بعد از 17 سال دوباره مورد ارزیابی و تنقیح قرار گرفته است و هم اکنون دو سال است که در مجلس مطرح است. با تصویب نهایی این لایحه دادگاههای عمومی، دیوانعالی، انقلاب، نظامی، کیفری و سازمان قضایی نیروهای مسلح با قوانین به روز و اصلاح شده به پرونده ها رسیدگی می کنند. این لایحه 15 ایراد داشته که از سوی شورای نگهبان برای برطرف شدن ایرادات به کمیسیون قضایی ارجاع شد. بعد از اصلاح دوباره به شورای نگهبان رفت و بعد از 4 بار رفت و آمد لایحه ایرادات رفع شده و برای تائید نهایی باز به شورای نگهبان ارجاع شده است.

ایرادات لایحه حمایت از اطفال رفع شد



معاون پارلماني وزيردادگستري در مورد لايحه حمايت از اطفال ونوجوانان گفت: اين لايحه دو قسمت است. يكي لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان بي سرپرست و ديگري لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان بزهكار كه در لايحه اول بايد گفت كه اين لايحه در كميسيون لوايح دولت تصويب شد و به تصويب هيئت وزيران رسيد و براي تصويب نهايي به مجلس ارجاع شد. بعد شوراي نگهبان ايراداتي گرفت و دوباره لايحه به مجلس بازگشت. حالا بعد از چند بار رفت و آمد لایحه میان مجلس و شورای نگهبان 4 ایراد آن در کمیسیون اجتماعی برطرف شده که به زودی به شورای نگهبان می رود.

وی همچنین اعلام کرد: لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد مانند چاقو، قمه، زنجیر و غیره هم در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و این هفته رسیدگی می شود.