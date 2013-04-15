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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۸:۴۹

طی روز یکشنبه/

20 زمین لرزه استان بوشهر را لرزاند/ 16 زلزله در کاکی

20 زمین لرزه استان بوشهر را لرزاند/ 16 زلزله در کاکی

بوشهر - خبرگزاری مهر: طی روز یکشنبه استان بوشهر 20 بار لرزید که 16 مورد آن در منطقه کاکی شهرستان دشتی روی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که روز شنبه 17 زمین لرزه در استان بوشهر روی داده بود و امید می رفت که با روند نزولی تعداد زمین‌لرزه‌های هر 24 ساعت باز هم شاهد کاهش زمین‌لرزه‌ها باشیم ولی طی روز یکشنبه باز هم تعداد زمین لرزه‌ها افزایش یافت و 20 زمین لرزه نقاط مختلف استان بوشهر را لرزاند.

از این تعداد زمین لرزه، منطقه کاکی باز هم بیشترین سهم را داشت و 16 زمین لرزه را تجربه کرد که بزرگترین آن دارای شدت 4.3 درجه در مقیاس ریشتر بود که ساعت هفت و 31 دقیقه صبح به وقوع پیوست.

همچنین زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.1 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 22و 25 دقیقه خورموج مرکز شهرستان دشتی را لرزاند.

زمین لرزه‌ای با شدت 2.4 درجه در مقیاس ریشتر نیز ساعت 23 و 9 دقیقه بوشکان شهرستان دشتستان را لرزاند.

آبدان شهرستان دیر نیز دو زمین‌لرزه داشت که یکی ساعت 10 و شش دقیقه صبح با شدت 3.1 روی داد و دیگری نیز ساعت 17 و 2 دقیقه با شدت 4.2 درجه در مقیاس ریشتر روی داد.

کد مطلب 2032433

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