دلیل لنکرانی برای کاندیدا شدن/ چهل نفر از اعضای پایداری برنامه دولت یازدهم را تدوین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی در نشست انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به این سوال که چه ویژگی در خود دیدید که می خواهید کاندیدای ریاست جمهوری شوید ، گفت: در دیداری که با آیت الله مصباح در هفته های گذشته داشتم ایشان وظایفی را از بنده خواستند که در همانجا عرض کردم من در خودم ویژگی خاصی نمیبینم که جنابعالی این قدر نسبت به بنده اظهار لطف دارید اما ایشان فرمودند این امر بر شما متعین است.

وی اظهار داشت: ایشان در همین خصوص ماجرایی را برای بنده تعریف کردند و گفتند، زمانی که آیت الله سید علی قاضی به رحمت خدا رفتند در کنار وصیت نامه شان نوشته بودند که بعد از فوت بنده شما به آقای شیخ عباس قوچانی مراجعه کنید و آیت الله مصباح فرمودند که آقای شیخ عباس قوچانی با ما نسبت فامیلی داشتند و یک بار از ایشان پرسیدم آیت الله قاضی چه نکته ای در شما دیدند که شما را به عنوان وصی خود انتخاب کردند که آقا شیخ عباس قوچانی پاسخ داد: من هم نمی دانم چرا ایشان چنین کاری کردند.

لنکرانی در ادامه افزود: آیت الله مصباح فرمودند شما هم همین که میفرمایید من نمیدانم مثل این است که انتخاب ما درست است و من هم به ایشان گفتم خواستم دلیلی بیاورم که شما برعکسش کردید؛ و این گفتگویی بود که میان بنده و آیت الله مصباح دو هفته پیش انجام گرفت.

دانشجوی دیگری از سخنگوی جبهه پایداری پرسید آیا شما برنامه ای برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور دارید؟ لنکرانی پاسخ داد: یکی از معضلاتی که در برنامه ریزی با آن روبرو هستیم ادبیات قدیمی برنامه ریزی است یک عده خیال می کنند مشکلات یک چیز ایستایی است و برنامه ریزی هم یک چیز ایستاتری است و باید یک برنامه ریزی کنیم و تا آخر به ان پایبند باشیم که این نوع برنامه ریزی غلط است.

وی تصریح کرد: نوع صحیح برنامه ریزی این است که ما در برنامه ریزی هایمان نگاه به آینده داشته باشیم تا فرصت های آینده را بفهمیم و یک نگاه و چشم اندازی برای حرکت رو به جلو داشته باشیم. برخی برنامه های اقتصادی که از افراد می شنویم برنامه ای برای حل مشکلات گذشته است.

لنکرانی در ادامه افزود: ما تلاش کردیم در جبهه پایداری توسط اساتید دانشگاه ها و افرادی با سابقه معاون اولی رئیس جمهور، سایرمعاونت های رئیس جمهور و کسانی که در تدوین برنامه ها توسعه کشور نقش داشتند و یک جمع تقریبا چهل نفره برنامه های دولت یازدهم را تدوین کنیم، این جمع گزارش کارشان را به عنوان ویرایش اولیه به آیت الله مصابح دادند که ایشان ایراداتی به برنامه داشتند و قرار شد این ویرایش تصیح شود.

سخنگوی جبهه پایداری یادآور شد: این جبهه با تدوین برنامه‌ای برای دولت یازدهم در تلاش است تا از کلی‌گویی بپرهیزد و نگاه جدی به آسیب‌شناسی و تقسیم راه درست داشته باشد؛ نمی‌خواهیم قانون اساسی جدید بنویسیم چرا که اسناد بالادستی وجود داشته و فقط به معضلات و گلوگاه‌ها می‌پردازیم.

وی از برنامه سه گانه عمل‌گرا برای دولت یازدهم یاد کرد و گفت: مسئله نگاه آسیب‌شناسانه و همچنین نگاه به آینده و نوع رویکرد سه محور مهم برنامه عملگرایانه پایداری‌ها برای ارائه به دولت یازدهم است.

باقری لنکرانی با بیان اینکه راه‌حل‌های اقتصادی باید مبتنی بر حرکت‌های مستمر باشد گفت: حرکت‌های کوتاه‌مدت امکان ماندگاری و پایایی ندارد و به همین دلیل فقط شاهد آثار کوتاه مدت آن هستیم.

وی ادامه داد: اگر جنس راه‌حل‌ها از جنس تداوم و استمرار باشد و همچنین نگاه اقتصادی را به دور از علوم انسانی نبینیم می‌توانیم در این مسیر حرکت رو به جلو در چارچوب قوانین داشته باشیم؛ نباید در اقتصاد به دنبال نظام‌های سرمایه‌داری و تفکرات آنها بود.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با ابراز نارضایتی از حضور صنایع شکننده بدون امکان تطبیق با شرایط بحران در وضعیت فعلی خاطر نشان کرد: باید نگاه سود‌آورانه به اقتصاد داشت و نه اینکه این سود‌آوری را فقط در اختیار بنگاه های اقتصادی محدود قرار داد.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر خودرو از تعداد 6 میلیون به بیش از 10 میلیون رسیده، این اقتصاد نشان داده که فقط به دنبال ساخت خودرو و فروش آن با قیمت بالا است و این چیزی جز ضرر و تورم و مشکلات بیشتر ندارد.

باقری لنکرانی با اشاره به اینکه باید تدبیر و مدیریت براساس فرهنگ دینی و نگاه عمیق اسلامی باشد، گفت: امروز همگان با تعریف سکولار آشنایی دارند و باید بدانیم که این مسئله خطر جدی در مسیر مدیریت و توسعه چه در حوزه علم و چه در اقتصاد برشمرده می‌شود.

وی تأکید کرد: باید نگاه عمیق اسلامی داشته و تصمیمات دولتی را در مسیر مؤمنانه با نگاه دینی انجام دهیم.

سخنگوی جبهه پایداری با ابراز خرسندی از حضور ظرفیت‌های عظیم برای توسعه در کشور، گفت: ایران اسلامی ظرفیت‌های عظیمی در حوزه توسعه اقتصادی و همچنین دیگر حوزه‌ها دارد اما مسئله مهم این است که به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت به نوعی رهاشدگی رسیده‌ایم.

وی یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی را عملکرد پروژه‌ای و فقدان نظام منظومه‌ای در اقتصاد دانست و تصریح کرد: فقدان نظام منظومه‌ای و کلان در اقتصاد سبب عملکرد جزیره‌ای و موازی‌کاری می‌شود.

باقری‌لنکرانی اقتصاد مردمی را بر مبنای هم‌افزایی و تصحیح مسیر اقتصاد دانست و گفت: باید کاری کنیم که اقتصاد مردم تحقق یافته و آحاد ملت 75 میلیونی در ثروت‌آوری و بهره‌مندی از آن نقش داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت تحول در نظام بانکی اظهار داشت: تأسیس بانک‌های متعدد سبب بروز فساد شده و از این رو باید فکر جدی در مسیر تحول نظام بانکی داشته باشیم.

باقری‌لنکرانی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را یکی از کارهای پسندیده دولت فعلی توصیف کرد و اذعان داشت: برخی امور سبب رانت‌خواری، فساد اقتصادی و ویژه‌خواری می‌شود که وجود این سازمان سبب این مشکلات می‌شده است؛ بنده اگر چه ممکن است این حرف در عرصه انتخابات تبعات منفی داشته باشد اما به جرأت اعلام می‌کنم که با انحلال این سازمان موافق بوده و هستم.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با ابراز نارضایتی از بی‌صداقتی برخی کاندیداتورها در عرصه انتخابات گفت: کنارکشی به نفع دیگران و حضور در ائتلاف‌های متعدد نشان‌دهنده بی‌صداقتی است.

وی یادآور شد: باید به طور شفاف و صریح موضع را اعلام کرد و در این مسیر به طور جدی به مسئله کشورداری تمرکز داشت نه اینکه به نفع کسی کنار کشید و یا به ائتلاف دیگری پیوست.

سخنگوی جبهه پایداری تأکید کرد: این طنازی‌های سیاسی در عرصه انتخابات اخلاقی نبوده و به صراحت اعلام می‌کنم که کسانی که به این حاشیه‌سازی‌ها و طنازی‌ها می‌پردازند حتی آراء خاکستری هم برای خود نمی‌توانند داشته باشند.

باقری لنکرانی با تأکید بر اینکه در سال جاری باید حماسه‌ساز در عرصه سیاسی و اقتصادی باشیم اظهار کرد: برخی ابهامات و فضاهای خاکستری و تأکید بر عناوین و القاب و قدرت و ثروت سبب می‌شود نگاه صحیح در حوزه حفظ ارزش‌ها وجود نداشته باشد و باید بدانیم باید حماسه ساز عرصه سیاسی و اقتصادی باشیم و با راه‌اندازی شرکت‌های سهامی خاص قدرت راه به جایی نمی‌بریم.