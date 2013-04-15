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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۳۵

فیضی در گفتگو با مهر:

روزانه 1500 نفر با سامانه سامد استان تهران تماس می گیرند

روزانه 1500 نفر با سامانه سامد استان تهران تماس می گیرند

قدس - خبرگزاری مهر: مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران گفت: به طور میانگین روزانه هزار و 500 نفر با سامانه سامد استان تهران تماس می گیرند و مشکلات خود را اعلام می کنند.

محمد فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سامانه سامد اظهار داشت: سامانه الکترونیکی دولت و مردم (سامد) روشی نوین برای ارائه خدمت مطلوب به مردم است که با هدف صرفه جویی در هزینه، وقت و کاهش در تردد راه اندازی شده است.

وی افزود: با هم کد شدن استان تهران، پهنای این سامانه دوبرابر شد و تعداد خطوط تلفن به 60 خط رسید.

این مسئول ادامه داد: مردم می توانند درخواستهای خود را در زمینه های مختلف نظیر اشتغال، مسکن، ازدواج، درمان و رفع مشکلات زنان بی سرپرست و برسرپرست در این سامانه مطرح کنند که در این زمینه درخواست شهروندان با کدملی و شماره تلفن آنها ذخیره خواهد شد و کارشناسان این سامانه پس از 72 ساعت با آنان تماس خواهند گرفت.

تماس روزانه 1500 نفر با سامانه سامد استان تهران

فیضی عنوان کرد: سامانه سامد با شماره تلفن 111 در کل استان تهران هر روز از ساعت 8 صبح تا 8 شب، پاسخگوی بیش از هزار و 500 نفر از مردم است.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران یادآور شد: در سال گذشته بیش از 30 میلیارد تومان به عنوان کمک مسکن، درمان، ازدواج و معیشت به درخواست کنندگان داده شد، در حقیقت سعی و تلاش این مجموعه تحقق اهداف و بیان معنا و مفهوم دولت پاسخگو  است.

هیچگونه نارضایتی از سامانه سامد گزارش نشده است

وی گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه نارضایتی از مجموعه و از کارشناسان این سامانه از سوی مردم اعلام نشده و سعی شده است به در خواست های معقول و قانونی پاسخ مساعد داده شود.

این مسئول با اشاره به اینکه این سازمان هدفی جز رضایتمندی مردم ندارد، عنوان کرد: اشخاصی که به منظور کمک درمانی تماس گیرند، با صدور کارت درمان به صورت رایگان تحت مداوا قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 2032525

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