افزایش 1.5 متری ارتفاع آب رودخانه ارس/ آمادگی برای مقابله با طغیان احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، همه سالانه در فصول بارندگی به ویژه بهار و پاییز با توجه به لبریز شدن ارس از آب و طغیان این رود، منازل مردم پلدشت در اثر سیل خسارات زیادی می دید که با اتمام عملیات بخش زیادی از دایک خاکی طی 9 ماهه گذشته گزارشی از سیلاب شدید در منطقه ارائه نشده ولی با توجه به بالا آمدن 1.5 متری ارتفاع آب این رود خروشان و احتمال طغیان آن، نیروهای ستاد مدیریت بحران در حال آماده باش هستند.

جبار طالبی فرماندار پلدشت گفت: همه ساله به دلیل طغیان رود خانه ارس خسارات زیادی به منازل مسکونی و اراضی کشاورزی وارد می شود که امسال هم آب رودخانه ارس یک و نیم متر بالا آمده و به همین دلیل ستاد بحران شهرستان پلدشت به حالت آماده باش در آمده است.

رودخانه ارس كه از كشور تركيه سرچشمه مى گيرد، حدود 450 كيلومتر از مرز آبى جمهورى اسلامى ايران با كشورهاى آذربايجان و ارمنستان را تشكيل مى دهد، که همه سالانه با لبریز شدن و طغیان این رود خروشان بالغ بر 20 میلیارد ریال به اماکن و منازل مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات آب، فاضلاب برق، مخابرات، گاز و راه خسارت وارد می کرد.

احداث حفاظ خاكي در حاشيه اين رودخانه براي جلوگيري از خسارتهاي احتمالي به هنگام طغيان ارس انجام می شود چرا که ديوار ساحلي احداث شده قبلي در حاشيه رودخانه ارس به طول 85 كيلومتر كه عمر آن به 25 سال پيش باز مي گردد، جوابگوي جلوگيري از خسارتهاي طغيان رودخانه نبود.

طغيان رودخانه ها و جاري شدن سيلاب از خطراتي است كه برخي مواقع آسيب هاي انساني و مالي فراواني به انسان تحميل مي كند كه يكي از راه هاي مقابله با آن ساختن ديوارهاي ساحلي و موج شكن است.

اتمام کامل دایک خاکی پلدشت 4 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مدیر کل ستاد حوادث و مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه اتمام کامل دایک خاکی پلدشت در حاشیه رودخانه ارس برای جلوگیری از خسارات سیل به هنگام طغیان و لبریز شدن ارس 3 تا 4 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، افزود: بخش قابل توجهی از این طرح احداث شده و 150 متر از این مسافت باقی مانده است.

محبوب زارع با اشاره به اینکه این مسافت 150 متری نیز به طور موقت با هدف آمادگی برای مقابله به سیلهای احتمالی ناشی از بارندگی و طغیان ارس آماده می شود، ادامه داد: طی سالهای گذشته سیل خسارات فراوانی را در فصل بهار و پائیز به دنبال بارندگی های فصلی برجای می گذاشت که با احداث این دایک فصل ایمنی را پشت سر گذاشتیم.

210 میلیارد ریال برای احداث دایک خاکی در بالا و پائین دست ارس نیاز است

وی با بیان اینکه برای ایمن سازی منطقه و کاهش خسارتهای در هنگام وقوع سیلاب ها 210 میلیارد ریال برای احداث دایک های خاکی در بالا و پائین دست ارس اعتبار نیاز است، ادامه داد: با احداث این دایک ها در بالا دست روستاها و در پائین دست خانه های پیرامون دریاچه سد از سیل مصون می شوند.

وی با اعلام اینکه متاسفانه به دلیل بی توجهی و عدم آگاهی کافی شهرداری پلدشت در سالهای گذشته اقدام به صدور مجوز به مردم برای احداث واحد مسکونی در داخل محدوده دریاچه سد کرده و بعد متوجه این موضوع شده است، ادامه داد: با توجه به سکونت چندین ساله مردم در این محدوده غیر مجاز، مدیریت موضوع در دستور کار ستاد حوادث قرار گرفت.

مدیر کل ستاد حوادث و مدیریت بحران آذربایجان غربی با بیان اشاره به اینکه در فصول خشکسالی مردم مشکل سیل و خسارتهای فراوان ناشی را نداشتند، ادامه داد: اما طی پائیز و بهار سال 90 و 91 سیل خسارتهای فراوانی به این ساکنان این محدوده وارد کرد.

زارع با اشاره به اینکه مردم طی چندین سال در این منطقه سکونت داشته و امکان جابجایی وجود نداشت، ادامه داد: در این راستا مدیریت منطقه برای جلوگیری از حوادث انجام و دایک خاکی برای مقابله با طغیان احمالی ارس و جاری شدن سیل احداث شد.