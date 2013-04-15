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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۹:۴۹

همزمان با هفته سلامت/

چهارمین دوره دانشگاه نسل سوم در زاهدان آغاز به کار کرد

چهارمین دوره دانشگاه نسل سوم در زاهدان آغاز به کار کرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: چهارمین دوره دانشگاه نسل سوم همزمان با هفته سلامت در زاهدان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حاشیه آغاز بکار این دانشگاه صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: راه اندازی دانشگاه نسل سوم با رویکرد خود مراقبتی از سالمندان برای نخستین بار در کشور و در سال گذشته در استان راه اندازی شد.

سید مهدی طباطبایی افزود: با گذشت یکسال از عمر موفق این دانشگاه خوشبختانه نتایج مطلوبی در زمینه خودمراقبتی سالمندان به دست امده است.

وی افزود: تحولات دنیای کنونی موجب افزایش سن امید به زندگی شده است و لذا از همین رو نسبت افراد سالمند درکشور رو به ازدیاد است.

وی هدف از ایجاد دانشگاه نسل سوم را ارتقای عزت نفس ومشارکت سالمندان در فعالیت های اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی در زمینه پیشگیری از بیماری هاعنوان کرد.

دبیرستاد برگزاری هفته سلامت گفت: درچهارمین دوره برگزاری این دانشگاه تعداد 20 دانشجو در قالب دوره های 30 روزه با مبانی روانشناسی، تغذیه ، ورزش و بیماری ها آشنا خواهند شد.

وی اظهار داشت: راه اندازی دانشگاه نسل سوم تجربه ای موفق در راستای ارتقای سلامت سالمندان است.

به گزارش خبرنگار مهردانشگاه نسل سوم در هفته سلامت سال 1391 برای نخستین بار در كشور و در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان راه اندازی شد.

 

کد مطلب 2032530

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