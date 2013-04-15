دومین جشنواره ملی دانشجوی بازی ساز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه مازندران برای دومین سال متوالی اقدام به برگزاری جشنواره ملی دانشجوی بازی ساز با هدف ایجاد رقابت در بین دانشجویان علاقه مند به تولید بازی رایانه ای می کند.

مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی دانشجوی بازی ساز، تا 15 اردیبهشت ۹۲ خواهد بود و اختتامیه این رویداد نیز اواخر اردیبهشت ماه در دانشگاه مازندران برگزار می شود.

بازی های رایانه ای کوچک، موبایل و بازی های آنلاین بخش های ویژه دومین جشنواره ملی دانشجوی بازی ساز را تشکیل می دهد همچنین بازی رایانه ای بزرگ، بازی های رایانه ای کوچک مستقل (Indie)، بازی آنلاین، بازی موبایل، طراحی کاراکتر، بازی نامه، فناوری در حوزه بازی های رایانه ای و مقالات در حوزه بازی های رایانه ای از دیگر بخش های جشنواره به شمار می رود.

بر اساس اعلام دبیرخانه این جشنواره، امکان ارسال اینترنتی آثار به دومین جشنواره ملی دانشجوی بازی ساز فراهم شده و محدودیتی در تعداد آثار ارسالی و شرکت در بخش ها وجود ندارد که علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس وبسایت جشنواره ملی دانشجوی بازی ساز www.irgames.ir مراجعه کنند.

به گزارش مهر، سال گذشته ۱۰۰ اثر در بخش های بازی های رایانه ای، بازی نامه و طراحی کاراکتر و فناوری در حوزه بازی های رایانه ای به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که انتظار می رود با اضافه شدن بخش های مختلف به این جشنواره آثار بیشتری به دبیرخانه این رویداد فرهنگی ارسال شود.

جوایز نقدی دوره قبل حدود 230 میلیون ریال بوده که پیش بینی می شود در دوره دوم این رویداد با پیشرفت چشمگیری روبه رو باشد.