سالن شهید گلعباسی ورامین برای فصل آینده لیگ برتر والیبال توسعه می یابد

محسن منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال 1391 تجربه اول تیم داری ورامین بود و فکر نمی کردیم تا این میزان تماشاگران از تیم والیبال متین ورامین استقبال کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان تیم والیبال متین ورامین به عنوان بخش خصوصی در پی پیدا کردن زمین مناسب هستند که ساخت ورزشگاه را شروع کنند، البته به این معنا نیست که تا آغاز لیگ بعد بتوانیم یک ورزشگاه خوب آماده کنیم چون ساخت ورزشگاه دو تا سه سال زمان می برد.

با توجه به مشکل اعتبارات ساخت ورزشگاه پنج هزار نفری عملی نشد

فرماندار شهرستان ورامین ادامه داد: هم بخش خصوصی یعنی مجموعه کاراسازه متین و هم فرمانداری ورامین در اعتبارات سال 91 پیش بینی کرده بود که ساخت سالن پنج هزار نفری را در ورامین آغاز کنیم، اما با توجه به مشکلاتی که در اعتبارات کل کشور به وجود آمد، نتوانستیم آن را عملی کنیم، ولی در پی ساخت ورزشگاه هستیم.

وی عنون داشت: حتی اگر در سال 91 زمان داشتیم برنامه این بود که در دو ضلع مقابل جایگاه سالن شهید گلعباسی که امکان توسعه دارد، سکو قرار دهیم اما زمان اجازه نداد.

منصوری اضافه کرد: تیم والیبال متین ورامین را دو هفته به شروع مسابقات لیگ برتر والیبال تشکیل دادیم و امکان کارهای عمرانی وجود نداشت و توسعه سالن شهید گلعباسی را انشاءالله برای فصل آینده اگر به لحاظ فنی بتوانیم کار را توسعه دهیم، انجام خواهیم داد.