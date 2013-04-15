كودكان چاق باید بیشتر تحت کنترل فشار خون قرار بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مشاری صبح دوشنبه در کنفرانس یک روزه فشار خون و درمان آن كه به همت دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گناباد و با حضور تعداد زیادی از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و پرستاران از گناباد و شهرهای مختلف استان در تالار سینای پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد اظهار كرد: گرچه کنترل فشار در بچه ها معمول نیست ولی تاکید شده از سن سه سالگی باید سالی یکبار فشارشان چک شود.

رئیس دانشکده پزشکی گناباد افزود: بچه های چاق و آنهایی که در خانواده مشکلات و اختلافات خاص خانوادگی دارند باید بیشتر تحت کنترل فشار خون قرار بگیرند.

مشاري گفت: میزان فشار خون نرمال در اطفال و کودکان را براساس سن و جنس متفاوت است.

در ادامه، محمود رضا نعمت الهي، يك متخصص قلب و عروق گفت: کنترل مداوم و منظم فشار خون فرد توسط مراکز درمانی باید انجام شود و فشار خون بالای 135 میلیمتر جیوه برای سیستولیک و 85 میلیمتر جیوه برای فشار دیاستولیک باید حتما پیگیری و کنترل شود که البته میزان ذکر شده با توجه به سن و جنس و بیماریهای خاص متفاوت است.

متخصص قلب و عروق تاکید کرد: بعضی از داروهای گیاهی مثل شیرین بیان و قرص های جوشان به دلیل داشتن بی کربنات می تواند باعث هیپرتانسیون شود.



