استقرار 17 واحد دانش بنیان در شهرک فناوری الکترونیک ارومیه/ پنجشنبه وعده افتتاح

سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقرار 17 واحد در ساختمان مرکز خدمات کسب و کار شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه، افزود: همچنین 10 شرکت متقاضی که پتانسیل های مورد نیاز را برای استقرار دارند، شناسایی شده، که پس از بررسی روزمه و فعالیتهای شرکتها و انجام مصاحبه های حضوری و بررسی های لازم طبق دستورالعملهای ابلاغی، مجوز استقرار به واحدهای متقاضی اعطا می شود.

وی با بیان اینکه شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی آذربایجان غربی در زمین به مساحت 32 هکتار طی 2 فاز عملیاتی و فاز اول این طرح شامل برج مهندسین و زمینهای آماده واگذاری ایجاد واحدهای تولیدی آماده بهره برداری است، ادامه داد: این طرح بعد از کش و قوسهای فراوان، روز پنجشنبه با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارومیه به صورت رسمی افتتاح می شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی زیر بنای برج مهندسین این طرح را 9 هزار متر مربع با صرف اعتباری بالغ بر 88 میلیارد ریال شامل 44 اتاق بوده که از این تعداد 40 اتاق ظرفیت پذیرش 80 شرکت تخصصی را دارد، اعلام کرد: این شهرک بعنوان سومین شهرک فناوری الکترونیک کشور و یکی از حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت بودده که اتاقها به صورت اجاره ای به شرکتهای دانش بنیان فعال در قبال دریافت هزینه های بسیار کم واگذار می شود. موسی توسعه فرهنگ کارآفرینی،تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، ایجاد مشاغل مولد متکی بر دانش در سطح منطقه، توسعه و ارتقای واحدهای فناور برای حضور در بازارهای جهانی، ایجاد فضایی مناسب برای رشد خلاقیتها و توسعه تکنولوژی شرکتهای کوچک و متوسط، تلاش منظم و مستمر برای تامین نیازهای حال و آینده و افزایش اقتدار ملی از طریق بها دادن به تحقیق عملی و توسعه تکنولوژی را از اهداف احداث این شهرک برشمرد. وی راه اندازی آزمایشگاه مرجع الکترونیک و آزمایشگاه مرجع صنایع غذایی و راه اندازی بخش تحقیق و توسعه را از مزیت های این شهرک دانست و با بیان اینکه کلینیکهای تخصصی با موضوعات مختلف از جمله بسته بندی، دانش فنی، ماشین آلات و ... نیز در این شهرک فناوری راه اندازی می شوند، گفت: واحد فنی بازار نیز برای اجرای عملیات به فروش رساندن فناوری ایجاد می شود. عملیات اجرایی فاز اول سومین شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی کشور در ارومیه بعد از گذشت حدود 13 سال بالاخره به اتمام رسیده و با وجود آماده بهره برداری بودن تاکنون 3 بار وعده مسئولان مبنی بر افتتاح این طرح یک بار در هفته دولت، دهه فجر و روزهای پایانی سال 91 محقق نشد.

شهرک صنعتی فناوری الکترونیک ارومیه به عنوان یکی از حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت به دلیل جایگاه برتر دانشگاه ارومیه در رشته الکترونیک در بین دانشگاه های کشور تیرماه سال 78 مکان یابی شد.

این طرح مهرماه 80 مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت و اردیبهشت سال 82 عملیات اجرایی این طرح به صورت رسمی در 32 هکتار زمین در جوار روستای جانوسلو ارومیه با 8 هزار و 200 متر مربع زیربنا در قالب برج خدمات مهندسی بعنوان فاز اول آغاز شد.

فاز 2 این طرح نیز با توجه به اتمام عملیات عمرانی و تجهیز فاز یک در زمینی به مساحت 21 هکتار با هدف توسعه فرهنگ کارآفرینی، ایجاد فضای مناسب رشد خلاقیتها و توسعه تکنولوژی و افزایش اقتدار ملی از طریق بها دادن به تحقیق عملی و توسعه تکنولوژی نیز اجرایی می شود.