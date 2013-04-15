به گزارش خبرنگار مهر، 9 تیم از 13 تیم شرکت کننده در بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا سی‌ام فروردین ماه و در فاصله دو روز مانده به آغا از این رقابت‌ها به ایران سفر می‌کنند. قطر، چین، هندوستان، عراق، قزاقستان، چین تایپه، ژاپن، ازبکستان و امارات تیم‌هایی هستند که در این روز وارد تهران می‌شوند.

نمایندگان باشگاهی عمان و لبنان هم طبق برنامه اعلام شده از سوی مسئولان فدراسیون والیبال این کشورها 31 فروردین ماه سفر خود به ایران را انجام می‌دهند. این در حالی است که از میان تیم‌های شرکت کننده در این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا هنوز برنامه سفر تیم‌های باشگاهی کویت و مالدیو مشخص نیست.

اعضای کمیته کنترل مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا نیز طی روزهای 29 و 30 فروردین ماه به ایران سفر می‌کنند.

بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا طی روزهای اول تا نهم اردیبهشت ماه در تهران برگزار خواهد شد. کاله نماینده ایران در این رقابت‌هاست که دو دوره پیشین به عنوان سوم آسیا دست یافت. تیم قهرمان مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا سهمیه شرکت در پیکارهای 2013 باشگاه‍های جهان را کسب می‌کند.