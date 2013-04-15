معتمدان محلی هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی ابركوه انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم بصیری، سید ابراهیم حسینی دوست، محمدرضا بخشنده پور، محمدرضا عابدی، ضیاء الدین فصیحی، محمود فلاح زاده (اسماعیل)، محمدحسن آقايی و جعفر رضايی نژاد به عنوان هشت نفر اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی ابركوه انتخاب شدند.

بر اساس این رأی گیری، سید محسن مهاجری، غلامحسین باغبان، محمدرضا آدمی، خلیل اكرمی و محمود فلاح زاده (احمد) نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.

فرماندار، رئیس اداره آموزش و پروش و رئیس ثبت احوال به همراه معتمدان انتخاب شده، اعضای شورای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی ابرکوه را تشکیل می دهند.