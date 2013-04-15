اسكان 650 دانشجوي غير بومي در خوابگاه هاي گناباد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد روحاني صبح دوشنبه در اولين جلسه كميته دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي گناباد اظهار كرد: در اين خصوص امکاناتی در نظر گرفته شده است از جمله سالن مطالعه، دسترسی آسان به اینترنت، سرویس های رایگان ایاب و ذهاب، امکانات ورزشی و ... با ارتباط مستمری که با خانواده های دانشجویان داریم فضای مناسب و خوبی در خوابگاه ها ایجاد شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامي گناباد گفت: سلف سرویس دانشگاه آزاد اسلامي گناباد با توجه به امکانات و کیفیت غذای خوب در منطقه نمونه است.

روحاني افزود: در بحث خوابگاه ها فضای سبز خوابگاه ها گسترش و بیش از 160 اصل نهال در هفته درختکاری غرس شد.

وی به مجتمع بزرگ ورزشی امام علی (ع) دانشگاه با سالن های متعدد و مجزای ورزشی اشاره کرد که نیازهای دانشجویان را تامین می كند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامي گناباد ضمن تشكر از کارکنان اداره فارغ التحصیلان اظهار كرد: از نیمسال دوم چند صد مدرک و تائیدیه تحصیلی صادر شده است.

روحانی از برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی و مذهبی در سال گذشته خبر داد و افزود: برگزاري برنامه هايي چون جشن فارغ التحصیلی، مراسم عزاداری دانشجویان در محرم و ایام فاطمیه و همکاری خوب و فعال دانشجویان در مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام دانشگاه از جمله اين فعاليتها است.