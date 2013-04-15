92 درصد آب شرب اردبیل از نظر کلر سنجی مشکل ندارد/ تشکیل 308 پرونده بهداشتی

محمد دانه زن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این بررسی ها در قالب طرح بسیج نوروزی صورت گرفته است، اضافه کرد: از مجموع چهار هزار و 109 مورد نمونه کلرسنجی انجام شده سه هزار و 735 مورد مطلوب و 374 مورد نامطلوب بوده است.

وی با اشاره به جمع آوری 399 مورد نمونه میکروبی از آب شرب شهری و روستایی در سطح استان در این طرح یادآور شد: از این میزان نیز 394 مورد از نظر میکروبی مطلوب بوده و تنها پنج مورد نمونه نامطلوب در روستاها تشخیص داده شده است.

مدیر کل مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید کرد: نمونه های نامطلوب پس از کشت میکروب مجددا مورد آزمایش قرار گرفت که مشخص شد مشکلی وجود نداشته و 100 درصد نمونه های میکروبی مطلوبیت دارد.

انجام 15 هزار بازرسی بهداشتی در اردبیل

وی همچنین افزود: از ابتدای اسفند 91 تا 15 فرودین ماه سال جاری از مجموع 14 هزار و 901 مرکز تولید، توزیع و عرضه مواد غذایی، مراکز عمومی و اماکن بین راهی بالغ بر 15 هزار و 483 بازرسی بهداشتی به عمل آمده است.

دانه زن با بیان اینکه میانگین اکیپ بازرسی در هر روز در سطح استان 14 اکیپ فعال دو نفره بود، تصریح کرد: در این مدت مجموع ساعات بازرسی و پشتیبانی بهداشت محیط 20 هزار نفر ساعت بوده است.

تشکیل 308 پرونده قضایی برای متخلفان بهداشتی

وی ادامه داد: در پی بازرسی های انجام شده 308 پرونده قضایی به دلیل عدم رعایت بهداشت تشکیل و 15 مورد از این اماکن نیز پس از صدور حکم تعطیل شد.

دانه زن از کشف و معدوم سازی 30 تن ماده غذایی فاسد خبر داد و بیان داشت: این مواد شامل مواد غذایی غیر بهداشتی و تاریخ گذشته بود که پس از کشف و جمع آوری معدوم شد.

به گفته مدیر کل مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی استان 266 مورد برخورد با دستفروشان مواد غذایی نیز در طول اجرای طرح بسیج نوروزی ثبت شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این هزار و 909 فقره کارت معاینه بهداشتی در این مدت صادر شده و در اختیار اماکن ذکر شده قرار گرفته است.

بازرسی 105 درصدی از مراکز تهیه مواد غذایی

دانه زن با اشاره به اینکه 12 هزار و 24 مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی در سطح استان وجود دارد، از بازرسی 105 درصدی از این اماکن در طول تعطیلات نوروزی امسال خبر داد.

وی تصریح کرد: کل بازرسی های انجام شده از این مراکز 12 هزار و 471 مورد بوده که 291 مرکز تولید، توزیع و عرضه موادغذایی به دلیل تخلفات بهداشتی به دادگاه معرفی شده است.

به گفته این مسئول از این تعداد 15 مورد با صدور رای دادگاه پلمب شده که تنها 13 مورد آن در خود شهرستان اردبیل فعالیت می کردند.

وی افزود: هزار و 745 کارت معاینه بهداشتی نیز برای این گروه از مراکز صادر شده است.

مدیر کل مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه داد: علاوه بر این از دو هزار و 832 مکان عمومی شامل مساجد، پمپ بنزین و سرویسهای بهداشتی نیز بیشاز دو هزار و 864 مورد بازدید انجام شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد شش مورد به دلیل تخلفات بهداشتی به دادگاه معرفی شده است، تاکید کرد: برای 160 مورد از متصدیان اماکن عمومی نیز کارت بهداشت صادر شده است.

به گفته دانه زن از مجموع 148 بازدید از 45 مورد اماکن بین راهی نیز 11 مورد به دادگاه معرفی شده و برای چهار مورد کارت بهداشتی صادر شده است.