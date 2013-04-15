  1. استانها
  2. قزوین
۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

ملکی پور:

افتخارآفرینی عضو کانون پرورش فکری تاکستان در مسابقات بین المللی نقاشی ژاپن

افتخارآفرینی عضو کانون پرورش فکری تاکستان در مسابقات بین المللی نقاشی ژاپن

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان قزوین گفت: مبینا رحمانی عضو هنرمند مرکز فرهنگی و هنری شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تاکستان لوح تقدیر نشان طلایی مسابقه نقاشی هیکاری ژاپن را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طیب ملکی پور در این باره اظهارداشت: در بیستمین مسابقه بین ‌المللی نقاشی هیکاری کشور ژاپن که در سال 2012 با موضوع "کشاورزی، زمین زراعی، طبیعت، محیط زیست، مردم و خانواده" برگزار شده بود، مبینا رحمانی هنرمند کوچک تاکستانی با به دست آوردن  لوح تقدیر نشان طلایی برای کانون پرورش فکری استان قزوین افتخار آفرید.

وی افزود: 28 هزار اثر نقاشی از 75 کشور جهان به دبیرخانه مسابقه هیکاری در ژاپن ارسال شده بود که یک هزارو 70 اثر آن به اعضای مراکز کانون سراسر کشور اختصاص داشت.

ملکی پور بیان کرد: نقاشی‌های این کودکان و نوجوانان برگزیده ایرانی علاوه بر جذابیت‌های تصویری و تنوع رنگ‌ها بر ویژگی‌های بومی و محلی و اقلیم‌های ایران تمرکز داشته است و چند اثر برتر این هنرمندان کشتزارهای ایرانی و حضور کشاورزان را در جالیز‌ها و مزرعه‌ها و باغ‌ها به تصویر کشیده است.

وی بیان کرد: در همین حال کودکان و نوجوانان ایرانی در 20 سال گذشته در بیشتر سال‌ها موفق به دریافت جوایز ارزشمندی از این رقابت هنری شده‌اند که همه ساله توسط یک موسسه‌ غیر انتفاعی کشاورزی ژاپن برگزار می ‌شود.

کد مطلب 2032775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها