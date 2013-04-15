افتخارآفرینی عضو کانون پرورش فکری تاکستان در مسابقات بین المللی نقاشی ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، طیب ملکی پور در این باره اظهارداشت: در بیستمین مسابقه بین ‌المللی نقاشی هیکاری کشور ژاپن که در سال 2012 با موضوع "کشاورزی، زمین زراعی، طبیعت، محیط زیست، مردم و خانواده" برگزار شده بود، مبینا رحمانی هنرمند کوچک تاکستانی با به دست آوردن لوح تقدیر نشان طلایی برای کانون پرورش فکری استان قزوین افتخار آفرید.



وی افزود: 28 هزار اثر نقاشی از 75 کشور جهان به دبیرخانه مسابقه هیکاری در ژاپن ارسال شده بود که یک هزارو 70 اثر آن به اعضای مراکز کانون سراسر کشور اختصاص داشت.



ملکی پور بیان کرد: نقاشی‌های این کودکان و نوجوانان برگزیده ایرانی علاوه بر جذابیت‌های تصویری و تنوع رنگ‌ها بر ویژگی‌های بومی و محلی و اقلیم‌های ایران تمرکز داشته است و چند اثر برتر این هنرمندان کشتزارهای ایرانی و حضور کشاورزان را در جالیز‌ها و مزرعه‌ها و باغ‌ها به تصویر کشیده است.



وی بیان کرد: در همین حال کودکان و نوجوانان ایرانی در 20 سال گذشته در بیشتر سال‌ها موفق به دریافت جوایز ارزشمندی از این رقابت هنری شده‌اند که همه ساله توسط یک موسسه‌ غیر انتفاعی کشاورزی ژاپن برگزار می ‌شود.