موضوع تطمیع در انتخابات مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری آبادان افزود: وقتی که در بحث انتخابات مسئله تطمیع مردم مد نظر قرار می گیرد تنها یک انتخاب صورت می گیرد و دیگر هیچ. اما وقتی مردم آگاهانه و با شناخت رای می دهند مطالبه گر خواهند بود.



وی اظهار کرد: در بحث انتخابات یکی از مسائل مهمی که اتفاق می افتد آن است که انتخابات حق همگان است.



حجت الاسلام ابراهیمی پور با اشاره به در پیش رو داشتن دو انتخابات مهم به طور همزمان تصریح کرد: این مسئله حساسیت موضوع انتخابات را چند برابر کرده است. دفاع از حق مردم و انتخاب افراد مومن، متعهد، دارای صفات و ویژگیهای خاص باید مد نظر قرار گیرد.



امام جمعه آبادان به اشاره به فرموده مقام معظم رهبری گفت: نامزدهای ریاست جمهوری دور جدید باید خصوصیات خوب روسای جمهور قبلی را داشته و نقاط ضعف قبلی ها را نداشته باشند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» از سوی مقام معظم رهبری افزود: وضعیت شهر آبادان را همگان می دانند. اگر قرار است که آبادان متحول شود نیاز به حماسه مدیران حماسی دارد و این مطالبه گری باید با جدیت بیشتری دنبال شود.



وی اظهار کرد: مدیران قوی باید حمایت شوند و مدیرانی که دچار روزمره گی شده اند باید روی ریل برنامه ریزی قرار گیرند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور پنج میلیونی میهمانان و کاروانهای راهیان نور در آبادان گفت: باید از تلاش تمامی مدیران و دستگاه های اجرایی در این راستا قدردانی شود.



امام جمعه آبادان افزود: باید تلاش کرد تا با خلق حماسه ای جای جای آبادان که حق بزرگی بر گردن همه ملت و نظام دارد را بهبود و التیام بخشد.



وی اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید با پشتکار، صرف انرژی واستفاده از ظرفیتها کارها را دنبال و به انجام برسانند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور با اشاره به برخورداری آبادان از وجود سه نماینده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از این ظرفیت باید به شکل بهتر و مطلوبتری بهره گرفت.



امام جمعه آبادان با تاکید بر پرهیز از روزمره گی یادآور شد: بخشی از چالشهای آبادان جدی است که باید تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی شهر دست به دست هم داده و در جهت رفع آنها تلاش کنند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور روستاها را نیز از خاطر نبرد و گفت: توجه به رفع مشکلات روستائیان باید در برنامه ریزی کاری مدیران و دستگاه های اجرایی قرار گیرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت دخت نبی اکرم(ص) افزود: فاطمه زهرا (س) شخصیتی فوق العاده بی نظیر دارد و فرمولی برای آن است که هر فردی می تواند با تطبیق خود با آن بداند که شیعه ی واقعی هست یا خیر.



حجت الاسلام ابراهیمی پور اظهار کرد: اگر به آنچه که از سوی خداوند امر شدید عمل کنید پس شیعه واقعی هستید و گر غیر از این باشد دیگر شیعه نیستید.



وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آئین استقبال، تشییع و به خاکسپاری دو شهید گمنام تصریح کرد: حضور پرشور و گسترده مردم در این آیین معنوی نشان از ولایتمداری و عشق و دلدادگی مردم آبادان به ولایت و امامت است که سابقه ای طولانی دارد و مربوط به دیروز و امروز نیست.

