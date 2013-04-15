جزئیات برنامه های انتخاباتی بسیج دانشجویی/ پرونده گفتمان اصلاح طلبی بسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد هادی سلیمی زاده در نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برنامه ای را با عنوان تدبیر جمهور به منظور بررسی برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری در دستور کار قرار داده است، گفت: نیاز انقلاب در دولت های گذشته برآورده نشد تا اینکه دولت احمدی نژاد و گفتمان سوم تیر تجربه موفقی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد کرد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه به فرموده مقام معظم رهبری کشور ما الان در یک نقطه و پیچ تاریخی به سر می برد، اظهار داشت: بیداری اسلامی و جایگاه مهم ایران در مناسبات سیاسی بین المللی نشان دهنده وزن ایران در منطقه و جهان است.

وی با اشاره به اینکه بدنه اجرایی و قوه مجریه کشور یکی از اصولی است که باید بدون شعارزدگی و برنامه محوری حرکت کند، ادامه داد: در این میان نقش جنبش دانشجویی نقشی بی بدیل برای تحقق آرمان‎های انقلاب و منویات مقام معظم رهبری برای ایجاد پیشرفت جمهوری اسلامی است.

در ادامه این نشست عبدالحمید ثامنی معاون تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در تشریح سلسله نشست های بررسی برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری که با عنوان تدبیر جمهور قرار است از سوی بسیج دانشجویی اجرا شود، اظهار داشت: این برنامه همچون تعیین زمینی بازی برای تبیین برنامه های کاندیداها است تا در آن به جای تخریب یکدیگر به ارایه تیم و برنامه های خود بپردازند.

ثامنی با اشاره به اینکه در برنامه تدبیر جمهور پنل هایی چند نفره با حضور کاندیداها یا نمایندگان آنها در یک فضای اخلاق محور تشکیل خواهد شد، گفت: به همین منظور کارگروه هایی در دانشکده های مختلف دانشگاه تهران تشکیل شده و موضوعات مختلف با استفاده از نظرات اساتید، دانشجویان دکترا و ارشد دانشگاه استخراج شده است.

وی نشست دولت آینده و اقتصاد، انرژی، مسکن و ترانزیت را از جمله نشست های اقتصادی دانست و گفت: نشست الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، پرونده هسته ای، اشتغال، فرهنگ، آموزش در نظام اسلامی، هنر مقاومتی و سینما و سیاست خارجی و فتنه 88 از جمله این نشست ها خواهد بود.

معاون تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه تهران سلسله نشست های سبک زندگی و توسعه روستایی و تحدید نسل را از دیگر نشست های اقتصادی برنامه تدبیر جمهور عنوان و خاطرنشان کرد: امنیت غذایی و کشاورزی نیز نشستی است که قرار است با حضور کاندیداها یا نمایندگان آنها در دانشکده های مختلف دانشگاه تهران برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی کاندیداها برای نشست دولت آینده و اقتصاد که قرار بوده فردا 27 فروردین ماه در دانشکده فنی برگزار شود حاضر به شرکت نشدند، اظهار داشت: این موضوع نشانه وجود فضای بی اخلاقی در کاندیداها است.

ثامنی عدم برنامه مشخص، نداشتن تیم یا عدم انطباق برنامه ها با سند چشم انداز و منویات مقام معظم رهبری را از جمله معضلات کاندیداهای ریاست جمهوری دانست و گفت: اگر کاندیدایی حاضر به شرکت در این نشست ها نشد قطعاً یا برنامه ندارد یا از وجود تیم کارآمد بی بهره است.

سلیمی زاده در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره فضای موجود در کشور در آستانه انتخابات گفت: خواست مردم گفتمان اصولگرایی است که البته ارتقاء یافته و به زیربخش ها تقسیم شده است.

وی با اشاره به اینکه انتخابات فرصتی است تا اصولگرایان نابتر و منطبق با آرمان های انقلاب انتخاب شوند، اظهار داشت: در این میان گفتمان های دیگری همچون مشارکت، کارگزاران و اصلاحات نیز حاضر هستند که البته پرونده آنها بسته شده و اقبالی نیز به سمت آنها وجود ندارد.