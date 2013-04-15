فراخوان جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره از سال 83 فعالیت خود را آغاز کرده است و هرساله توسط دانشجویان سینما در دانشگاه هنر برگزار می‌شود.

این جشنواره در چهار بخش داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن برگزار می‌شود. همچنین مسابقه عکس فیلم به طور همزمان برپا خواهد شد. شرایط بخش فیلم در این جشنواره عبارتند از: فیلم‌های تولید شده باید حداکثر 45 دقیقه و تولید سال 1387 به بعد باشند. کارگردان یا تهیه کننده باید دانشجوی یکی از دانشگاه های کشور باشد.

شرایط بخش عکس فیلم از این قرارست: آثار ارسالی می تواند به صورت دیجیتال، آنالوگ اسکن شده، سیاه و سفید یا رنگی باشد. راه یافتگان به بخش مسابقه عکس فیلم که اسامی آنها پس از بازبینی اعلام می‌شود، باید آثار خود را به صورت چاپ شده با مشخصاتی که متعاقباً اعلام می شود به دبیرخانه ارائه دهند.

علاقمندان می توانند آثار خود را به خیابان انقلاب، ضلع شرقی چهارراه ولیعصر، کوچه شهید بالاور، پلاک 4، ساختمان شماره یک معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر، طبقه سوم، شنبه و چهارشنبه از ساعت 10 تا 17 و دوشنبه از ساعت 13 تا 17 ارسال کنند.

دهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال به دبیری ناره رستمیان، در تاریخ 1 تا 7 خرداد ماه 1392 در تالار فارابی دانشگاه هنر برگزار می شود. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت جشنواره به آدرس nahalfilmfestival.ir مراجعه کنند.