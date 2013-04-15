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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

در ایلام/

نام نویسی آزمون ورودی حوزه های علمیه برادران تا 31 فروردین ماه ادامه دارد

نام نویسی آزمون ورودی حوزه های علمیه برادران تا 31 فروردین ماه ادامه دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون حوزه های علمیه استان ایلام اعلام کرد: نام نویسی آزمون ورودی حوزه های علمیه برادران تا 31 فروردین ماه ادامه دارد.

یونس گلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نام نویسی آزمون ورودی حوزه های علمیه برادران تا 31 فروردین ماه ادامه دارد.

وی افزود: حوزه های علمیه استان پذیرش خود را آغاز کرده اند که از تاریخ 15اسفند تا31فروردین سال آینده ادامه دارد ما تقاضا داریم از جوانان متدین ومومن که علاقه دارند ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: برای ثبت نام می توانند به پایگاه معاونت آموزشی مراجعه کنند یا به حوزه های علمیه استان یا به دفاترائمه مراجعه کنند.

گلی بیان کرد: جوانان می توانند با مراجعه به این حوزه ها مراجعه وثبت نام کنند و پس از برگزاری آزمون دراین حوزه ها به تحصیلات خود ادامه دهند.

کد مطلب 2032816

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