300 برنامه و نشست فرهنگی و هنری در گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان علی پوربعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیش از 105 نشست انجمن های مختلف هنری، چهار شب شعر، شش اجرای موسیقی، 39برنامه مذهبی، 13 اجرای نمایش و چندین مراسم سوگواری و دینی از جمله برنامه های اجرا شده در سال گذشته بود.

وی بیان داشت: برگزاری 25 نمایشگاه کتاب و هنرهای تجسمی و اجرای برنامه های فرهنگی هنری به منظور نشان دادن توانمندی های هنرمندان و ایجاد انگیزه برای نسل جوان از دیگر برنامه های این اداره در این مدت بوده است.

وی یادآور شد: انتشار 10 کتاب در موضوعات مختلف و راهیابی هنرمندان این شهرستان به جشنواره های فرهنگی و هنری مختلف کشوری نیز از دیگراقدامات این نهاد در سال گذشته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گچساران افزود: نزدیک به سه هزار هنرمند، عضو انجمنهای فرهنگی و هنری اداره ارشاد اسلامی شهرستان گچساران هستند.