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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۹:۳۸

در سال گذشته/

300 برنامه و نشست فرهنگی و هنری در گچساران برگزار شد

300 برنامه و نشست فرهنگی و هنری در گچساران برگزار شد

گچساران – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گچساران گفت: در سال گذشته افزون بر 300 برنامه و نشست فرهنگی و هنری در این شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان علی پوربعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیش از  105 نشست انجمن های مختلف هنری، چهار شب شعر، شش اجرای موسیقی، 39برنامه مذهبی، 13 اجرای نمایش و چندین مراسم سوگواری و دینی  از جمله برنامه های اجرا شده در سال گذشته بود.

وی بیان داشت: برگزاری 25 نمایشگاه کتاب و هنرهای تجسمی و اجرای برنامه های فرهنگی هنری به منظور نشان دادن توانمندی های هنرمندان و ایجاد انگیزه برای نسل جوان از دیگر برنامه های این اداره در این مدت بوده است.

وی یادآور شد: انتشار 10 کتاب در موضوعات مختلف و راهیابی هنرمندان این شهرستان به جشنواره های فرهنگی و هنری مختلف  کشوری نیز از دیگراقدامات این نهاد در سال گذشته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گچساران افزود: نزدیک به سه هزار هنرمند، عضو انجمنهای فرهنگی و هنری اداره ارشاد اسلامی شهرستان گچساران هستند.

کد مطلب 2032829

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