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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۰۷

آریایی در گفتگو با مهر:

2000 تخته پتو توسط هلال احمر لرستان به بوشهر ارسال شد

2000 تخته پتو توسط هلال احمر لرستان به بوشهر ارسال شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان از ارسال دو هزار تخته پتو توسط هلال احمر لرستان به مناطق زلزله زده بوشهر خبر داد.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اعلام نیاز هلال احمر دو هزار تخته پتو از استان لرستان برای زلزله زدگان بوشهر ارسال شد.

وی بیان داشت: بلافاصله پس از وقوع زلزله استان لرستان آمادگی خود را برای اعزام هرگونه تیم امدادی و عملیاتی اعلام کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان ادامه داد: در این راستا تا کنون استان لرستان تعداد 800 تخته موکت، هزار و 250 تخته چادر امدادی و دو هزار تخته پتو را به مقصد بوشهر ارسال کرده است.

آریایی همچنین از آمادگی استان لرستان را برای ارسال سایر نیازهای زلزله زدگان بوشهر خبر داد.

کد مطلب 2032830

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