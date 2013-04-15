2000 تخته پتو توسط هلال احمر لرستان به بوشهر ارسال شد

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اعلام نیاز هلال احمر دو هزار تخته پتو از استان لرستان برای زلزله زدگان بوشهر ارسال شد.

وی بیان داشت: بلافاصله پس از وقوع زلزله استان لرستان آمادگی خود را برای اعزام هرگونه تیم امدادی و عملیاتی اعلام کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان ادامه داد: در این راستا تا کنون استان لرستان تعداد 800 تخته موکت، هزار و 250 تخته چادر امدادی و دو هزار تخته پتو را به مقصد بوشهر ارسال کرده است.

آریایی همچنین از آمادگی استان لرستان را برای ارسال سایر نیازهای زلزله زدگان بوشهر خبر داد.