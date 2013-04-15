تقدیر از آثار برتر جشنواره سلامت و مساجد محله شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیركل سلامت شهرداری تهران در مراسم اختتامیه جشنواره سلامت و مساجد محله شهر تهران كه به میزبانی منطقه 20 تهران برگزار شد، گفت: استفاده از ظرفیت نهادها و ساختارهای اجتماعی محله ها از مهمترین اهداف برپایی جشنواره سلامت بوده كه ارسال 316 هزار اثر سلامت محور از سوی شهروندان 374 محله شهر تهران به دبیرخانه این جشنواره مؤید این مهم است.

محمد مهدی گلمكانی با تأكید بر اینكه مهمترین پیام 19 هزار اثر ارسالی به جشنواره سلامت و مساجد محله نشان از اهمیت ساختار اجتماعی مساجد دارد، افزود: مساجد به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین ظرفیت محلی هستند كه بر این اساس جشنواره سلامت و مساجد محله با هدف دستیابی به الگوی اخلاقی سالم و ارتقای سلامت معنوی شهروندان شكل گرفت.

وی با اشاره به اینكه 80 درصد نیاز شهروندان در حوزه سلامت مربوط به سازمانهای اجتماع محور است، تصریح كرد: مدیریت شهری با ایجاد كانونهای ده گانه خانه های سلامت در امر جلب مشاركت شهروندان موفق بوده و این در حالی است كه شهروندان بسیاری از معضلات و مشكلات محله خود را به راحتی با ارتباط های درون بخشی و هماهنگی شورای سلامت محله ها اولویت بندی كرده و راهكار ارائه داده اند.

گفتنی است، مراسم اختتامیه جشنواره سلامت و مساجد محله شهر تهران به میزبانی منطقه 20 تهران با حضور مدیركل و معاون سلامت شهرداری تهران، معاون اجتماعی فرهنگی، مدیر اداره سلامت و رئیس اداره آموزش شهروندی شهرداری منطقه 20 تهران و سلامت یاران، كارشناسان سلامت و اعضای جشنواره مذكور از محله های 374 گانه شهر تهران در فرهنگسرای ولاء برگزار شد و ضمن تقدیر از برترینهای این جشنواره از مناطق چهار،11،15،17،20،19،13 و شش و سلامت یاران و كارشناسان سلامت منطقه 20 تهران و هیئت داوران نیز تقدیر شدند.

برگزاری دوره کامل مهارتهای فرزند پروری در شهرری

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال تحصیلی جاری، دوره آموزشی مهارتهای فرند پروری را در پنج مدرسه ابتدایی به طور کامل برگزار کرد.

این دوره های آموزشی برای مادران دانش آموزان ابتدایی شهرستان ری برگزار شد و به همین منظور پنج مدرسه از مناطق مختلف آموزش و پرورش این شهرستان انتخاب شدند.

دوره های آموزشی به صورت جلسات متوالی بوده و مباحث بر اساس کتاب "این طوری هم می شود" تدریس می شد و به منظور آموزش هرچه بهتر به اولیای دانش آموزان، جلسات به صورت کارگروهی برگزار شده و مادران پس از آشنایی با یک مبحث تا جلسه بعدی مشاهدات و مشکلات خود را برای پیاده کردن مطالب آموزشی، در جمع بیان می کردند و هریک از حاضران با بیان تجربیات خود در این آموزش مشارکت داشتند که این موضوع سبب استقبال افراد از این کلاسهای آموزشی شده است.

گفتنی است، در مجموع حدود 50 جلسه در این مدارس برپا شد و حدود 100 نفر از مادران، این دوره آموزشی را طی کردند.