پیگیری برای ایجاد روادید مشترک در کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی روز دوشنبه در اولین اجلاس روسای ثبت احوال کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی افزود: امروز هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند از عهده مشکلات و مسائل بین الملل برآید بلکه دولت‌ها با اشتراک گذاشتن مشترکات خود ائتلاف منطقه‌ای ایجاد می‌کنند که این رویکرد در اتحادیه اروپا و آس‌آن مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: همکاری‌ دولت‌های درون این ائتلاف‌ها، دولت‌های عضو را بر غلبه بر مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کمک می‌کند. کما اینکه اتحادیه اروپا مدل موفقی از همگرایی است که در آن کشورهای عضو با مبادله اطلاعات جمعیتی همکاری و اتخاذ اقدامات مشترک در برابر مهاجرت ناخواسته به اروپا، توان خود را در برخورد با چالش‌ها افزایش داده‌اند.

وی با بیان اینکه اسلام امت خود را به وحدت توصیه کرده است، گفت: با این وجود این همکاری امروز کمتر عملی شده و فرصت‌های زیادی برای ارائه چهره مدرن و موفق از اسلام به دلیل اهمال کشورهای اسلامی از دست رفته است.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با بیان اینکه امور کنسولی و ثبت احوال از حوزه‌هایی است که همگرایی در آن شهروندان اسلامی را مستقیما مخاطب قرار می‌دهد، افزود: اسلام جایگاه بالایی برای هویت مسلمانان قائل است و در اسلام هویت با دین پیوند خورده است و از آن به عنوان «هویت اسلامی» یاد می‌شود.

وی تاکید کرد: هویت دینی لایه برتر هویت مسلمانان است که بر خلاف تقسیم بندی‌های مدرن دولت، به ایجاد موجود یکپارچه‌ای تحت عنوان" امت اسلامی" می‌انجامد.

قشقاوی سپس به ذکر پیشنهاداتی برای حصول آرمان‌ وحدت مسلمانان جهان پرداخت و گفت: یکسان سازی قوانین اسلامی و همکاری در امور کنسولی و احوال شخصیه و یا امور خصوصی همچون ازدواج، طلاق و نسب، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار کشورهای عضو oic قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: کشورهای اسلامی اغلب قوانین یکسانی دارند که مبتنی بر اسلام است اما این قوانین با پایه و مبنای واحد بازتاب واحدی ندارد. به این ترتیب هم شکل سازی اوراق و مدارک ثبت احوالی با استفاده از نمادهای اسلامی می‌تواند نقش مهمی در همگرایی بیشتر کشورهای اسلامی داشته باشد.

وی در ادامه پیشنهاد یکسان سازی شکلی و محتوایی شناسنامه‌ها و درج اطلاعات شناسنامه‌ای یکسان و استاندارد در کشورهای عضو همکاریهای اسلامی را مطرح کرد و گفت: موضوعاتی نظیر الزام به درج اطلاعات سودمند اسلامی همچون تاریخ تولد قمری که سیما و ظاهر اسلامی و وحدت بخش داشته باشد نیز می‌تواند در کشورهای عضو همکارهای اسلامی دنبال شود.

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه اختلاف رویه‌ها و مقررات در امور مهاجرت و یا امور کنسولی دیگری همچون ازدواج و طلاق می‌تواند مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند، پیشنهاد داد که کشورهای اسلامی بر تقنین قوانین و شناسایی رویه‌ها با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وی ضمن ارائه پیشنهاد پردازش مطالعات مربوط به اطلاعات جمعیتی کشورهای اسلامی، گفت: ایجاد کد شناسایی یکسان برای شهروندان کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی به منظور تایید و رسمیت متقابل مدارک سجلی یک کشور در دیگر کشورهای عضو، می‌تواند اقدام موثری در راستای همگرایی باشد.

قشقاوی با تاکید بر اینکه ایران از هر حرکتی به سوی همگرایی بیشتر و توسعه همکاری‌های ثبت احوالی میان دولت‌های عضو OIC حمایت می‌کنند، پیشنهاد داد که یک کمیته کنسولی فعال در زیر مجموعه OIC تشکیل شود و افزود کمیته مشابهی در قالب سازمان اکو طراحی شده و طرح‌های مشترکی در 10 کشور عضو اکو دنبال می‌شود که از آن نمونه می‌توان به ایجاد روادید مشترک در کشورهای عضو و همینطور برچسب مشترک صدور ویزا مشابه ویزای شینگن اشاره کرد که در دست پیگیری است.

