تشریح اقدامات اورژانس کشور در هفته سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدتقی طالبیان گفت: برگزاری کلاس آشنایی با کمکهای اولیه و اهمیت کنترل فشار خون در مدارس، کنترل فشار خون آحاد مردم، حضور در مدارس سطح استان و توضيح در مورد هفته سلامت و خطرات ناشي از فشارخون و غربالگری فشار خون دانش آموزان و معلمان، غربالگری فشار خون تکنسینهای اورژانس 155 و همچنین غربالگری فشار خون کارکنان ستادی وزارت بهداشت، از جمله برنامه های اورژانس کشور در هفته سلامت بود.

وی افزود: آموزش اندازه گيري فشارخون به معلمين مدارس و دانش آموزان، همكاري با مراكز بهداشت جهت اندازه گيري فشارخون و همچنين قند خون مراجعين در محلهاي از پيش تعيين شده، هماهنگي و حضور در مصلاهاي نماز جمعه و اندازه گيري فشارخون نمازگزاران توسط پرسنل اورژانس 115، استقرار اتوبوس آمبولانس، آمبولانس و چادر امدادی در محل برگزاری نماز جمعه و غربالگری فشار خون نمازگزاران، استقرار اتوبوس آمبولانس، آمبولانس و چادر امدادی در پارکها غربالگری فشار خون، آموزش در خصوص فشار خون بالا و چگونگی پیشگیری و درمان آن، از دیگر اقدامات اورژانس در این هفته بود.

طالبیان گفت: پوشش امدادی روز همایش پیاده روی خانوادگی و اجرای طرح اندازه گیری فشار خون برای افراد شرکت کننده در این همایش و اجرای طرح اورژانس‌یار برای اولین بار در یزد، به عنوان دیگر برنامه های اورژانس کشور در هفته سلامت بود.

رئیس اورژانس کشور در توضیح طرح اورژانس یار، افزود: در این طرح تکنسینهای اورژانس در مدارس حضور پیدا کرده و مسائلی مانند نحوه امدادخواهی، چگونگی شرح حال و اقداماتی که حتی کودکان نیز می‌توانند آن را برای نجات افراد مصدوم انجام دهند را به آنها آموزش می‌دهند. همچنین در مقطع راهنمایی و دبیرستان آموزشهایی چون احیاء اولیه و نیز مدیریت صحنه در حوادث تصادفی به دانش آموزان آموزش داده می‌شود. همچنین دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان طی کار با مانکن های آموزشی نحوه احیاء بیمار دچار ایست قلبی را آموزش می‌بینند.