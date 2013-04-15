تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی قم جهت حفظ استانداردهای زیست محیطی ضروری است

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی اقدامات مناسبی در حال انجام است که راه اندازی منوریل و مترو یکی از این اقدامات است.



وی ادامه داد: تاکسی ها و اتوبوس ها نیز باید استاندارد باشند یعنی علاوه بر استفاده از سوخت استاندارد باید خودروها نیز استاندارد شوند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری برای رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط ناوگان حمل و نقل عمومی است.



وی گفت: تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی امری ضروری است که در قم خوشبختانه در حال انجام است.



رکنی با اشاره به جلوگیری از شکار غیر مجاز توسط محیط بانان افزود: محیط بانان با کنترل و گشت در داخل مناطق با حضور مستمر به مراقبت از شکار غیر مجاز می پردازند.



وی با اشاره به اینکه در مناطق حفاظت شده شکار ممنوع است افزود: تنها منطقه حفاظت شده قم منطقه پلنگ دره است و منطقه حوض سلطان نیز منطقه شکار ممنوع است که در حال پیگیری برای ارتقا به منطقه حفاظت شده است.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: شکارچیان برای شکار باید دارای مجوز باشند و با مراجعه به سازمان محیط زیست می توانند مجوز را دریافت کنند.

