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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۵۳

هاشمی:

1700 مدرسه تخصصی ورزش در کشور فعال است

1700 مدرسه تخصصی ورزش در کشور فعال است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: هزار و 700 مدرسه تخصصی ورزشی در قالب 16 رشته ورزشی در کشور وجود دارد و دانش آموزان در کنار تحصیل در حوزه ورزش قهرمانی هم فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین پایگاه دانش آموزی ورزش های سه گانه كشور در زنجان افزود: در کشور 12 میلیون دانش آموز وجود دارد که این دانش آموزان حداقل 30 دقیقه در روز ورزش می کنند.

وی اظهار داشت : تحول در حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش قریب سه سال است كه شروع شده و دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی در رشته های پایه دو و میدانی، ژیمناستیك و شنا و همچنین طناب زنی آموزش می بینند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: این رشته ورزشی در افزایش توان رزمی دانش آموزان بسیار موثر است.

هاشمی تاکید کرد: سالانه شش میلیون دانش آموز دختر و پسر با هماهنگی آموزش و پرورش و اداره كل ورزش و جوانان در سراسر كشور به صورت مستقیم تحت پوشش آموزش این رشته های ورزشی قرار می گیرند.

وی  به اهمیت ورزش های سه گانه اشاره کرد و افزود: این رشته های ورزشی در جهان به عنوان رشته های  نظامی شناخته شده و قابل توجه همگان قرار گرفته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: به این رشته ورزشی از دو منظر صرفا ورزشی و رزمی و دفاعی می توان نگاه كرد كه در دوران دفاع مقدس در عملیات های آبی و خاكی از آن استفاده شد به طوریكه مثلا در مدت كمتر از 50 روز غواصان رزمنده با فراگیری فن غواصی و شنا  به دشمن حمله حمله می کردند.

هاشمی با بیان اینكه ورزش های سه گانه رشته ای سخت و سنگین است، گفت: اگر این رشته ورزشی در بدنه آموزش و پرورش جای بگیرد و به آن توجه جدی شود در آینده این رشته توان رزمی و دفاعی كشور را تضمین كند.

وی راه اندازی اولین پایگاه ورزش های سه گانه دانش آموزی كشور در زنجان را گامی بسیار مهم اعلام کرد و یادآور شد: در آینده نزدیک انجمن این رشته ورزشی با كمک فدراسیون ورزش های سه گانه ایران راه اندازی خواهد شد تا گام های بلندتری در قهرمانی برداشته شود.

کد مطلب 2032929

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