کاندیداها مروج فرهنگ قانونمداری باشند

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت رعایت اخلاق و قانون توسط کاندیداها در امور تبلیغاتی خود اظهار داشت: کاندیداها باید مروج فرهنگ قانونمداری در جامعه بوده و از هرگونه تبلیغات یا تحرکات زودتر از موعد مغایر با قانون خوداری کنند.

وی تاکید کرد: همه مسئولان و دست اندرکاران اجرایی و هیئت نظارت نیز باید بر قانون مداری و اخلاق مداری در امور خود اصرار داشته و به یاد داشته باشند که انتخابات صحنه ای حساس برای تعیین سرنوشت کشور خواهد بود از این رو هر گونه امهال در وظیفه می تواند صدماتی جبران ناپذیر بر پیکره سیاسی کشور وارد کند.

وی عمل به قانون، اخلاق مداری، امانتداری و عدالت محوری را شاخصه های مهم برای حضور در صحنه انتخابات دانست و گفت: مسئولان و دست اندرکاران امر انتخابات و همچنین کاندیداها تنها با تاکید بر این شاخصه ها می توانند زمینه و بستر حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق های رای را فراهم آورند.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز گفت: برای انتخابات و حضور در آن دو دیدگاه وجود دارد یکی حضور در انتخابات را حق فرد می داند و معتقد است که فرد می تواند از این حق خود استفاده کند یا خیر، اما در دیدگاه دیگر حضور در این صحنه وظیفه است، وظیفه ای که که در قبال دفاع از آرمان ها و اهداف بر دوش فرد گذاشته می شود.

رجبی تاکید کرد: در دیدگاه اسلامی تجمیع این دو نظریه مقبول بوده و حضور در انتخابات و تعیین سرنوشت و آینده کشور را حق و وظیفه فرد تلقی می شود، حق است چون مدیر و مجری امور کشور انتخاب می شود و وظیفه است چون حضور گسترده عزت و عظمت اسلام و ایران و را به تصویر می کشد.

وی تصریح کرد: دو انتخابات بسیار مهم در شرایط بسیار حساسی از تاریخ سیاسی کشور در پیش رو داریم از این رو باید همه عناصر حاصر در این عرصه از کاندیداها و مجریان و ناظران بر انتخابات تا مردم همه و همه آگاهانه و هوشیارانه در این صحنه حاضر شوند و با افزایش بصیرت و دانایی خود نسبت به این حماسه عظیم سیاسی راه هر گونه فتنه انگیزی و اغتشاش را بر دشمنان داخلی و خارجی ببندند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری البرز با بیان اینکه بی قانونی و کج روی ها می تواند زمینه را برای فعالیت فتنه گران و بدخواهان مملکت فراهم آورد اظهار داشت: تبلیغات زودهنگام و خارج از چارچوب قانون و همچنین تخریب دیگران به منظور معرفی خود از جمله مواردی است که می تواند با ایجاد بی نظمی زمینه را برای فعالیت سودجویان فراهم کند.

وی گفت: انتخابات همچنین توزیع مناسب قدرت بین اقشار مختلف را به دنبال خواهد داشت و در مجموع برگزاری انتخابات، نماد مشروعیت و مقبولیت نظام است.

رجبی افزود: وقتی انتخابات به صورت منظم و مرتب انجام می‌شود، بهترین وسیله نمایاندن مردم سالاری است و حضور و نظم و برنامه‌ریزی، نشان دهنده حمایت مردم از نظام است.

