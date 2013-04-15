ارائه فعالیت های فرهنگی در زندان ها اثرگذار است/توسل به ائمه اطهار(ع) لازمه سلامت روح و روان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید طاها هشترودی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم سوگواری و عزاداری شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا (س) که با حضور بیش از 400 نفر از زندانیان و سربازان وظیفه در سالن تربیت مجتمع حرفه آموزی سمنان برگزار شد، زندان را فرصت مناسبی برای مرور اعمال و رفتار زندانیان دانست و با تاکید به آنان برای استفاده از این فرصت خاطرنشان کرد: این فضا و خصوصا مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی در ارائه فعالیت های فرهنگی و تربیتی با هدف بازسازی شخصیت زندانیان و آشنا کردن آنان با این موضوع که از کجا و برای چه آمده اند و به کجا میروند بسیار مطلوب و اثر گذار است.

وی با بیان زندگی سراسر نور اهل بیت(ع) و اینکه توسل به آن بزرگواران سبب سلامت روح و روان و صیقل جان می شود اظهار داشت: یکی از امتیازات مکتب مترقی اسلام نسبت به دیگر مکاتب توجه به کرامت انسانی افراد است لذا زندانیان باید با شکرگزاری از این نعمات به عبرت پذیری و محاسبه از عملکرد خود توجه داشته باشند.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه، همه گرفتاریهای بشری را بخاطر عدم کنترل خشم و شهوات عنوان و سعادت و شقاوت انسانها را در کنترل یا رها کردن این دو موضوع دانست و بر مراقبت از نفس، تفکر و تعقل در کارها تاکید کرد.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی سمنان نیز در این مراسم با توجه به نقش موثر و مفید مبلغان و مروجان روحانی، خواستار حضور علما، وعاظ و اساتید اخلاق در زندان ها با هدف تقویت باورهای دینی و مذهبی زندانیان شد.

اسماعیل جمیاری گفت: بارزترین ویژگی های حضرت زهرا(س) قناعت، انفاق و حیاء بوده و زندگانی آن حضرت از ابتدای خلقت تا زمان شهادت منقبت و فضیلتی است که مانند خورشید می درخشد.

وی از دیگر ویژگی های زهرای مرضیه(س) تبلور حیا و عفت و حتی رعایت حجاب در جلوی نامحرم دانست و خاطرنشان کرد: حیا و عفت مختص زنان نیست بلکه شامل مردان هم می شود و باید حیا و عفت را جلوی محارم نیز رعایت کرد.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی سمنان در خاتمه با توصیه به زندانیان جهت دقت در آموزش آمیزه های دینی خطاب به آنان تصریح کرد: دوران محکومیت برای شما بهترین فرصت برای یادگیری تلاوت آیات قرآن و تفسیر آن است.