  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

آغاز نقل و انتقال دانشجویی از اول اردیبهشت ماه

آغاز نقل و انتقال دانشجویی از اول اردیبهشت ماه

سازمان امور دانشجویان ثبت نام دانشجویان برای ميهماني و انتقالی دردانشگاهها را از اول تا پایان اردیبهشت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موظف هستند زمان شروع ثبت درخواست هاي ميهماني وانتقال را با استفاده از ابزارهاي مناسب (سايت دانشگاه، تابلوي اطلاعات آموزشي) در تمام دانشكده ها و پرديس هاي هر دانشگاه یا موسسه به اطلاع تمام دانشجويان برسانند.

همچنین دانشگاههاي مبدا موظفند درخواست دانشجو را بررسي کرده و در صورت داشتن شرايط در خرداد ماه لغايت 15 تيرماه نظر خود را اعلام و در صورت موافقت ریزنمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال و دانشگاههای مقصد موظفند حداکثر تا پايان مرداد ماه با اظهار نظر نتيجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام کنند.

بر این اساس دانشجو باید با اطلاع كامل از شرايط آئين نامه ميهماني و انتقال درخواست خود را مبني بر نوع آن (2 نيمسال ميهماني ، تمديد ميهماني ،‌ميهمان دائم و انتقال ) در سامانه خدمات آموزشي در موعد اعلام شده از 1 تا 31 ارديبهشت ثبت کند و با اطلاع كامل از شرايط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصيلي، وضعيت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه يا موسسه مقصد اقدام و مستندات خود را براي تقاضاي ارائه شده اسكن و ضميمه تقاضا کند.

همچنین دانشجوی متقاضي ميهماني و انتقال، مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرايط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر يك از اطلاعات ارائه شده امكان ميهماني يا انتقال را از خود سلب خواهد کرد.

کد مطلب 2032959

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