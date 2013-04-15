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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

نخستین کارگروه تنظیم بازار شهرستان کرج در سال جدید تشکیل شد

نخستین کارگروه تنظیم بازار شهرستان کرج در سال جدید تشکیل شد

کرج - خبرگزاری مهر: صبح امروز نخستین جلسه تنظیم بازار شهرستان کرج در سال جدید، با محوریت تأمین و ذخیره سازی اقلام مصرفی شهروندان در ماه مبارک رمضان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر ظهر امروز نخستین کارگروه تنظیم بازار شهرستان کرج در سال جدید به ریاست فرماندار کرج و با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان در فرمانداری کرج تشکیل جلسه داد.

 بررسی قیمت اقلام مصرفی در بازار و علت گرانی میوه شب عید دو محور اصلی در این نشست بود.

همچنین تأمین گوشت و مرغ  و مواد غذایی مورد نیاز شهروندان در ماه مبارک رمضان و برنامه ریزی مدون جهت ذخیره سازی آن نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

تأمین نهاده های دامی برای مرغداری ها، خرید تضمینی و انبار سازی مرغ به منظور جلوگیری از هرگونه کمبود مهمترین تأکید فرماندار کرج در این نشست بود.

 

 

 

کد مطلب 2032984

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