نخستین کارگروه تنظیم بازار شهرستان کرج در سال جدید تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر ظهر امروز نخستین کارگروه تنظیم بازار شهرستان کرج در سال جدید به ریاست فرماندار کرج و با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان در فرمانداری کرج تشکیل جلسه داد.

بررسی قیمت اقلام مصرفی در بازار و علت گرانی میوه شب عید دو محور اصلی در این نشست بود.

همچنین تأمین گوشت و مرغ و مواد غذایی مورد نیاز شهروندان در ماه مبارک رمضان و برنامه ریزی مدون جهت ذخیره سازی آن نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

تأمین نهاده های دامی برای مرغداری ها، خرید تضمینی و انبار سازی مرغ به منظور جلوگیری از هرگونه کمبود مهمترین تأکید فرماندار کرج در این نشست بود.