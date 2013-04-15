روحیه علوی لازمه خلق حماسه سیاسی/رئیس جمهور آینده تا پایان خدمت به ایمان خود پایدار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از فعالان طرح ارامش بهاری استان فارس اظهار داشت : حضرت فاطمه(س) در دوران حیات خود حماسه سیاسی خلق کردند که فراموش شدنی نیست از این رو برای خلق حماسه سیاسی و اقتصادی در کشور باید حضرت زهرا(س) را الگو قرار داد.

وی ادامه داد: برای ایجاد حماسه افراد نباید فقط به خود توجه کنند بلکه باید به مانند حضرت زهرا(س) خود را نادیده بگیرند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ایجاد حماسه اقتصادی در کشور نیازمند حمایت مردم دانست وابراز داشت: برای ایجاد حماسه افراد فقط نباید به فکر خود باشند بلکه باید به سایر ین به خصوص قشر ضعیف نیزفکر کنند.

حجت الاسلام محمدی اضافه کرد: کاندیداهای ریاست جمهور ی نیز در انتخابات نباید فقط خود و حذبشان راببینند بلکه باید در مسیر قرآن و اهل بیت گام بردارند زیرا مهم ترین موضوع اعتلای کلام خداست.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور آینده باید نقاط قوت دولت فعلی را گسترش دهد و برای از بین بردن نقاط ضعف تلاش کند.

رئیس جمهور آینده تا پایان دوران خدمت به ایمان پایدار باشد

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور سپس بیان کرد: رئیس جمهور آینده باید تا پایان دوران خدمت به ایمان و انتظام خود پایدار باشد و علاوه براین ملت نیز باید فردی را انتخاب کنند که به ولایت فقیه بسیار نزدیک باشد.

حجت الاسلام محمدی افزود: در شرایط کنونی بسیار افراد بدنبال سیاه نمایی در انقلاب اسلامی هستند که به برکت وجود رهبر معظم انقلاب در قله های اوج قرار دارد.

وی تصریح کرد: به طور حتم حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات می تواند بار دیگر عزت ایران اسلامی را به همگان نشان دهد.

تلاش مضاعف برای احیا و بهربرداری از موقوفات

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین بیان کرد: در سال حماسه ساسی و اقتصادی همه افراد موظف به صرفه جویی و قناعت هستند زیرا یکی از ارکان اصلی حماسه صرفه جویی و قناعت است از این رو تمامی کارکنان اوقاف در کشور نیز ملزم به رعایت این موضوع هستند.

حجت الاسلام محمدی عنوان کرد: استفاده کردن از ظرفیت ها باتلاش مضاعف و طاقت فرسا به منظور احیا و بهربرداری از موقوفات ز دیگر فعالیت های است که در سال حماسه سیاسی و اقتصادی توسط کارکنان اوقاف کشور انجام می شود.

وی یادآور شد: در سال گذشته نیز این موضوع در سازمان اوقاف کشور عملی شد اما امسال با تلاشی مضاعف برای گرفتن حق و حقوق موقوفات و رساندن انها به جایگاهی مورد نظر واقفان تلاش می شود.

حضور 10 میلیون نفر در خیمه های معرفتی طرح آرامش بهاری

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه با ابراز خرسندی از برگزاری سومین سال طرح آرامش بهاری بیان کرد: امسال 10 میلیون نفر در خیمه های معرفتی طرح آرامش بهاری سازمان اوقاف در سراسر کشور حضور پیدا کردند.

حجت السلام محمدی افزود: استقبال از طرح آرامش بهاری به گونه ای بود که برخی مشکلات خانوادگی افراد با حضوردر این مکان ها برطرف شد و علاوه بر آن کودکان نیز از این موضوع استقابل مناسبی کردند.

وی اظهار امیدواری کرد که با حضور روحانیون خیمه های معرفتی تبدیل به پایگاهی برای ارتقاء قرآن و اهل بیت(ع) شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین تاکید کرد: برنامه های اجرا شده در امامزادگان به واقع بعد بین المللی دارد از این رو باید برای این موضوع برنامه ریزی مناسبی انجام داد تا شیعیانی که از نقاط مختلف جهان برای زیارت به این اماکن متبرکه می آیند از زیبایی، پاکی، برخورد مناسب مدیریت و خادمان، برگزاری مناسب نماز جماعت و غیره رضایت کامل داشته باشند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به وجود امامزادگان متعدد در استان فارس گفت: فارس ظرفیت های بالایی در این زمینه دارد که امید است با همکاری مردم و مسئولان امامزادگان این استان در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.