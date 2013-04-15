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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

مقاومت بیدار است/

هشدار رئیس شورای اجرایی حزب‌الله درباره تجاوز جدید رژیم‌صهیونیستی علیه لبنان

هشدار رئیس شورای اجرایی حزب‌الله درباره تجاوز جدید رژیم‌صهیونیستی علیه لبنان

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان درباره تجاوز جدید رژیم صهیونیستی علیه این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الاهرام، "شیخ نبیل قاووق" رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان امروز در اظهاراتی اعلام کرد: رژیم صهیونیستی برای حمله ای جدید علیه لبنان آماده می شود.

وی افزود: مواضع مقامات صهیونیستی طی هفته های اخیر نشان می دهد که آنها هم اکنون بر لبنان متمرکز شده اند.

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در ادامه با هشدار درباره لزوم نادیده گرفتن تهدیدات تل آویو درباره حمله به لبنان، تاکید کرد: چشمان مقاومت بیدار است و سلاح این جنبش همواره به سوی دشمن نشانه گرفته شده است.

کد مطلب 2032989

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