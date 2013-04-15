گذشت مادر شوهر از عروس قاتل/ قتل همسر با ضربه های چنگال

به گزارش خبرنگار مهر سارا متهم است 14 آبان سال 90 همسرخود به نام سعید را با ضربه های چنگال و چاقو به قتل رسانده است. متهم پس از دستگیری در بازجویی ها گفت: همسرش قصد کشتن او را داشته که مجبور شده برای دفاع از خود دست به این جنایت بزند.

در ادامه پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.در جلسه دادگاه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای عامل جنایت درخواست مجازات قانونی کرد.

سپس مادر مقتول در جایگاه حاضر شد و از خون پسرش گذشت. او به قضات گفت: با اینکه پسرم را دوست داشتم اما حاضر به قصاص عروسم نیستم دیه هم نمی خواهم و بدون قید و شرط او را می بخشم.

رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به سارا از او خواست به دفاع از خود بپردازد که زن جوان اظهار داشت: من و سعید چند سالی بود با هم ازدواج کرده بودیم همسرم معتاد به ماده مخدر شیشه بود و من با تلاش بسیار او را راضی به ترک کرده بودم. روز حادثه یکی از دوستانش برای سعید مواد مخدر آورده بود من هم سد راهش شدم تا بیرون نرود سر همین موضوع با یکدیگر درگیر شده و مجبور شدم او را بکشم.

قضات دادگاه پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش او را از جنبه عمومی جرم به 8 سال زندان محکوم کردند که قضات شعبه هفتم دیوان عالی کشور این حکم را تایید کردند.