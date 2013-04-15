بانک مرکزی شتابزده موسسات پولی را ادغام نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، با اینکه تجربه ادغام‌هاي قبلي موسسات مالی و اعتباری از نظر کارشناسی چندان موفق نبوده واین فرآیند به ادغام واقعی منجر نشده است، بااین حال بانک مرکزی اخیرا به نحو غیر منتظره ای فشار برای ادغام‌های فوري بیشتر موسسات مالی اعتباری را افزايش داده است.

این درحالی است که کارنامه ادغام‌های صورت رفته چندان كارشناسي نبوده است. به عنوان مثال، بانک آینده که از تجمیع بانک تات وموسسه صالحين، آتي و تعاوني اعتماد ايرانيان تشکیل شده، هنوز شکل یکپارچه به خود نگرفته و همچنان حسابهاي اين موسسات پولي همچنان از يکديگر منفک و هر کدام جداگانه به کار خود ادامه مي دهند.

كارشناسان، موفق بودن ادغام موسسات مالي اعتباري را در گرو طراحي الگوي حقوقي حسابداري كه حقوق سهامداران وسپرده گذاران اين موسسات را تامين كرده و ضمنا از خروج سپرده ها از اين موسسات به سوي بازارهاي دلالي جلوگيري كند، مي دانند.

به زعم آنان، درشرايطي كه بانكهاي دولتي وخصوصي با چالش كمبود منابع مواجهند، استفاده از ظرفيتهاي اين موسسات مي تواند چالش كمبود منابع به ويژه براي بخش توليد را حل كند، لذا در ادغام اين موسسات بايد نهايت آرامش و خردمندي به كار گرفته و از هرگونه شتابزدگي پرهيز شود.



