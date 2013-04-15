به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، این جلسه با حضور علی کفاشیان، مهدی محمد‌نبی، کارلوس کی‌روش و امید نمازی در دفتر رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد. در این جلسه درباره اردوهای تیم ملی و هماهنگی بازی‌های دوستانه با عمان و عراق در مسقط و دوبی و همچنین دیگر مسایل پیرامون تیم ملی تصمیم گیری شد. در نشست یاد شده مقرر شد که تیم ملی از روز 24 اردیبهشت ماه وارد اردو شود. این تیم همچنین به عمان می رود تا روز اول خرداد ماه یک دیدار دوستانه با تیم ملی عمان انجام دهد. تیم ملی سپس به امارات رفته و روز 6 خردادماه در دوبی به مصاف تیم ملی عراق می رود.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در نشست امروز، تیم ملی پس از بازی با عراق مستقیما به دوحه خواهد رفت تا در تاریخ 14 خردادماه ششمین دیدار خود در رقابتهای انتخابی جام جهانی 2014 برزیل را برابر تیم ملی قطر برگزار کند. فدراسیون کشورمان همچنین درخواست رسمی خود را برای برگزاری همزمان دیدار کشورمان با کره جنوبی و مسابقه ازبکستان با قطر را به فیفا ارایه کرده است. فدراسیون فوتبال در مکاتباتش از فیفا خواسته است تا در دو دیدار مقابل قطر و لبنان، از داوران غرب آسیایی و در دیدار مقابل کره جنوبی از داوران شرق آسیایی برای سه بازی باقیمانده انتخاب نشوند.

قرار است روز پنجشنبه هفته جاری جلسه کفاشیان، کی‌روش، تاج و کاظمی به منظور برنامه آتی تیم ملی در ادامه راه و جانمایی تقویم تیم‌های ملی مطابق با تقویم فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شود.