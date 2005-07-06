اروپاييها انتخابات ايران را پذيرفته اند // آمريكا همچنان به روشهاي خصمانه و توطئه چيني خود عليه ايران ادامه خواهد داد

" ياسين سويه" تحليلگر مسائل خاورميانه در گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري" مهر" در پاسخ به اين سوال كه آيا با انتخاب دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري منتخب ايران چرخشي در اصول سياست خارجي دولت آينده بوجود خواهد آمد؟ گفت: همانطوركه آقاي احمدي نژاد در اولين كنفرانس خبري خود اعلام داشته ايران سياست خود را بر اساس گسترش رابطه با كشورهاي جهان پايه ريزي كرده است .



وي افزود : ايران دردوره رياست جمهوري آقاي خاتمي تلاش گسترده اي را براي همكاري با كشورها به عمل آورد وحقيقتا تهران با سياست تنش زدايي خود توانست روابط خود راحتي با اروپاييها گسترش دهدهرچند كه اين اقدام به مذاق آمريكاييها خوش نيامد.

وي درپاسخ به پرسش "مهر" مبني براينكه دولت هاي خارجي درحال حاضرچه ديدگاهي براي تعامل با دولت آينده ايران دارند؟ تصريح كرد: تصورمي كنم اروپاييها انتخابات جديد ايران را پذيرفته اند وبرگزيده شدن محمود احمدي نژاد را به عنوان رئيس جمهوري منتخب كه با اكثريت آراي مردم ايران انتخاب شد، درك مي كنند بنابراين اروپاييها پذيرفته اند كه نمي توانند درحال حاضربا ايران دست و پنجه نرم كنند چون اگر بخواهند دنبال روسياست آمريكا باشند به طور حتم شكست خواهند خورد.

سويه ابرازعقيده كرد: با اينكه اروپاييها انتخابات ايران را پذيرفته اند اما برعكس آمريكا همچنان به روشهاي خصمانه وتوطئه چيني خود عليه ايران ادامه خواهد داد زيرا ايران دنبال روي سياست واشنگتن نيست ليكن قطعا دولتمردان آمريكا درسياست دوگانه خود با كشورهاي منطقه موفق نخواهند شد.

اين تحليلگرلبناني با اشاره به ايستادگي مردم ايران و عراق در برابرهرگونه اشغالگري اظهارداشت: من معتقدم كه ميان مردم ايران و عراق رابطه اي عميق و تاريخي وجود دارد وآنها درطول تاريخ هرگزدربرابر اشغالگري كوتاه نيامدند به نحوي كه حتي امروز مقاومت مردم عراق قوي تر وقدرتمند ازگذشته شده وبه هراشغالگري كه بخواهد سرزمين آنها را غصب كند ضربات كوبنده و سختي وارد مي سازد .

سويه درپايان به اين نكته اشاره كرد كه اروپاييها هنگامي كه ديدند كه آمريكاييها هم اكنون به خاطر سياست توسعه طلبانه اش در عراق گرفتارجنگي خانمان سوز شده است بنابراين سياست تعامل و همكاري با كشورهاي منطقه را كه هم به نفع اروپاييهاست و هم به نفع ايران و كشورهاي منطقه در پيش گرفتند .