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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۴۹

قاسمی فرزاد:

28 داوطلب براي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس در تويسرکان ثبت نام کردند

28 داوطلب براي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس در تويسرکان ثبت نام کردند

همدان – خبرگزاری مهر: رئيس ستاد انتخابات استان گفت: 28 داوطلب براي انتخابات نخستين ميان‌دوره‌اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شهرستان تويسرکان نام‌نویسی کردند که يک نفر از آنها، خانم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا قاسمي‌فرزاد ادامه داد: نام‌نویسی از داوطلبان نخستين ميان‌دوره‌اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه «تويسرکان» از روز شنبه هفدهم فروردين‌ماه آغاز شد و تا پايان وقت اداري جمعه 23 فروردين ماه ادامه داشت.

وي افزود: پس از پايان نام‌نویسی از داوطلبان، بررسي صلاحيت داوطلبان در هیئت اجرايي به مدت 10 روز آغاز شده است.

رئيس ستاد انتخابات استان، خاطرنشان کرد: پس از بررسي صلاحيت داوطلبان در هیئت های اجرايي سپس در هیئت های نظارت، اعلام اسامي قطعي نامزدها به مرکز حوزه انتخابيه توسط وزارت کشور در چهاردهم خردادماه انجام خواهد شد.

قاسمي‌فرزاد اضافه کرد: پس از اعلام قطعي اسامي داوطلبان، نامزدها از شانزدهم خردادماه به مدت يک هفته تا 22 خردادماه فرصت تبليغات دارند و يک روز قبل از برگزاري انتخابات تبليغات ممنوع خواهد بود.

وي اعلام کرد: بيش از دو هزار نفر عوامل اجرايي در تويسرکان کار اجرايي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس را انجام مي‌دهند و 99 شعبه اخذ رأي براي برگزاري اين انتخابات، در اين حوزه پيش‌بيني شده است.

انتخابات نخستين ميان‌دوره‌اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان تويسرکان همراه با يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با سراسر کشور در 24 خردادماه برگزار خواهد شد.

جانشين رئيس ستاد انتخابات استان همدان نیز از برگزاري دوره آموزشي کاربري سيستم جامع انتخابات در استان خبر داد.   

مهدي فتحيان نسب، گفت: در اين دوره يک روزه که به مدت هشت ساعت در استانداري همدان برگزار شد، کارشناسان انتخابات و فناوري اطلاعات بخشداري‌ها و فرمانداري‌هاي استان چگونگي فعاليت با سيستم جامع انتخابات را فرا گرفتند.

کد مطلب 2033096

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