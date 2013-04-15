چرخش اسکناس و نقدینگی در جامعه خود عامل تورم است

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولان تاکنون موفق به ایجاد دولت الکترونیک مالی در کشور نشده اند تا خرید بر اساس کارتی باشد.

وی همچنین اظهارداشت: تحول شرایط اقتصادی کشور مستلزم قطع پرداخت نقدینگی، هزینه درآمدها از محل یارانه ها برای توسعه و پیشرفت کشور، جمع آوری نقدینگی موجود جامعه و عدم چاپ اسکناس جدید است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: گردش اقتصادی در بین مردم باید براساس کارت الکترونیک باشد تا تمامی درآمدها مشخص و بتوان از همه مالیات اخذ کرد.

وی در ادامه حضور حداکثری در انتخابات را نمود عینی حماسه سیاسی دانست و افزود: شركت در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی و شوراها یكی از بسترهای خنثی سازی توطئه های نظام مقدس است.

جعفرزاده اظهارداشت: زمینه سازی برای تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی باعث امیدواری دوستان نظام و انقلاب و یاس ناامیدی دشمنان خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حماسه اقتصادی تصریح کرد: ملت با اقتدار در رشد و تولید با اتكا به منابع داخلی و تمركز بر الگوی مصرف می توانند توطئه های استكبار و دشمنان را در زمینه اقتصادی شكست دهند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تحقق حماسه اقتصادی موجب اقتدار و توسعه روز افزون ایران اسلامی می شود.