به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان رهبری در انتقاد از تحریف سخنانش در یک مصاحبه که ازسوی یکی از سایت های اینترنتی انجام گرفته در یادداشتی نسبت به این اقدام اعتراض و مطالب منتشر یافته را اصلاح کرد.

در متن ارسالی از سوی هاشم زاده هریسی آمده است: اخیراً خبرنگار یکی از سایت های اینترنتی در مورد انتخابات، مصاحبة تلفنی با من برقرار کرد و چون موضوع مربوط به انتخابات یکی از مسایل مهم و سرنوشت ساز کشور و نظام اسلامیمان بود من نیز جهت حفظ احترام خبرنگاری پاسخ دادم ولی بعد از آن که مصاحبه منتشر شد رسانه های اینترنتی و مطبوعاتی دیگری نیز از او گرفته و در سطح وسیع منتشر کردند دیدم با آنچه من اظهار داشته ام و بر آن معتقدم تفاوت اساسی دارد و تحریف کامل شده و در بسیار موارد درست ضد آن است که من گفته ام در حقیقت خبرنگار محترم گفته های مرا کنار گذاشته حرف ها و خواسته های خود را با زبان من زده است و تعبیراتی بکار رفته که با روحیات و اندیشه های من سازگاری ندارد زیرا من به کسی و یا گروهی نسبت دروغ نمی دهم سخن تند و وهن آوری بر زبان جاری نمی سازم بنفع یک جناح سیاسی علیه جناح دیگر موضع نمی گیرم وارد معرکه گیری های سیاسی نمی شوم البته من از این خبرنگار محترم نه شکایتی دارم و نه گلایه ای زیرا شاید سوء نیتی نداشته و اشتباهی در برداشت رخ داده است فقط نصیحتاً به او و به همه خبرنگاران توصیه می کنم که خبرنگاری یک حرفه مقدسی است خبرنگار پیام رسان و امانت دار است و شایسته نیست در امانت خیانت ورزد و باید اخبار مخصوصاً سخنان دیگران را بدون کوچکترین تغییر با دقت و احتیاط کامل نقل و حفظ امانت نماید گرچه به ضرر خود یا جناح سیاسی خود باشد اگر سخنی و یا مصاحبه ای برای او خوش‌آیند نباشد، می تواند آن را نقل نکند ولی حق ندارد آن را تحریف و یا به نفع خود تغییر دهد و به دلخواه خود در بیاورد و این روش، خیانت در امانت و گناه بزرگی است و حرفه مقدس خبرنگاری را بی اعتبار و خدشه دار می سازد من معمولاً به سئوالات خبرنگاران جهت حفظ حرمت آنها پاسخ می دهم نباید آنها از این حرمت و محبت سوء استفاده کرده و حرمت شکنی کنند.



بعد از ذکر این مقدمه چند فقره از تحریفات این مصاحبه را بیان می کنم :



1- به‌ زبان من گفته شده آمار و نظرسنجیهای اصولگریان از میزان محبوبیتشان واقعی نیست و نباید آمار آرائه کنند. این سخن من نیست من هرگز نسبت دروغ به کسی نمی دهم من یک حقوقدانم و پای بند به اخلاقیاتم بگزاف و فله ای قضاوت نمی کنم من نه امکانات بررسی این نظر سنجیها را دارم و نه فرصت آن را از کجا می دانم که اینها دروغ است و من چه حقی دارم به کسی و یا گروهی بگویم که آمار و نظر سنجی ارائه ندهند و این سخن خود خبرنگار بود که از من پرسید و من پاسخ دادم هیچ اشکالی ندارد هر کس و هر گروهی حق دارد در مورد وضعیت خود نظر سنجی کند و آنرا اعلام نماید ولی باید دقت شود که نظر سنجیها دقیق باشد آمارها و نظرسنجیها را در جامعه بی اعتبار نسازد همه گروه های سیاسی شایسته است این اصل را رعایت نمایند.

2- از زبان من نقل کرده اصولگرایان نگاهی به دوره هشت ساله ریاستشان بیندازند بعداً بر اساس آن آمار واقعی اعلام کنند مردم از این دوران چندان خاطره خوشی ندارند. من اصلاً چنین حرفی را نزده ام زیرا مردم نظرات مختلف در این مورد دارند همه ناراضی نیستند کلی گویی صحیح نیست قضاوت تند، فله ای و تخریبی در سلیقه و اخلاق من نمی گنجد.

3- به‌ زبان من گفته که اصولگرایان براحتی نمی توانند مدعی باشند که رای بالایی خواهند داشت من چنین حرفی را نزده ام زیرا من از کجا بدانم که رأی بالایی نخواهند داشت آنها شاید کاندیداهای مختلفی داشته باشند برخی از آنها رأی بالایی داشته باشد و برخی نداسته باشد حرف آخر را مردم در انتخابات می زنند من پیش بینی خاصی ندارم.

4- به‌ زبان من گفته که اصلاح طلبان اکنون در شرایط مساعدی برای حضور قرار دارند بشرط اینکه ورزیده وارد میدان شوند در صورتی که پاسخ من به این سئوال بعکس آن بود زیرا من شرایط را در وضعیت کنونی برایشان زیاد مساعد نمی دانم گفتم که باید شرایط خود و کاندیدایشان را کاملاً بسنجند بی گدار به آب نزنند ولی در هر حال باید در انتخابات و رأی گیری حضور فعال داشته باشند انتخابات را تحریم نکنند و خود را کنار نکشند و از سیستم خارج نسازند و اگر با تدبیر و سنجیده عمل کنند شاید در آینده شرایط برایشان فراهم شود.

5- خبرنگار محترم در این مصاحبه مرا به عنوان یک روحانی اصلاح طلب معرفی کرده است نمی دانم با چه شاخصه هایی این عنوان را به من داده است من با صراحت می گویم از آغاز انقلاب تا کنون به هیچ حزب، گروه و جناحی و به معرکه گیریهای سیاسی وارد نشده ام و همه را از موضع فراجناحی پدرانه و ناصحانه به اعتدال، محبت و حفظ حرمت یکدیگر دعوت کرده ام از تندروی، تندگویی، تندخویی، تهمت، افترا و ایجاد خصومت و نفرت در جامعه برحذر داشته‌ام و از هر دو جناح نیز بی مهریها دیده‌ام مرا کسانی به یک جناح سیاسی منتسب می کنند که معتقدند هرکس از ما نیست علیه ما است در طرف مقابل ما است و هر کس به جناح مقابل ما تهمت نزند فحش و ناسزا نگوید از آن جناح است چون من به جناح خاصی وابسته نیستم و به جناحهای دیگر نیز تهنت، افترا و تند روی را روا نمی دارم بدین جهت گاهی این نسبتها را غیر منصفانه بطور انتزاعی به من روا می‌دارند که من راضی نیستم و هر کس چنین نسبتی را بمن بدهد حلالش نمی کنم زیرا به این موضوع حساسیت دارم می خواهم استقلال و بی طرفی خود را حفظ کنم من روشها و نظرات خاص خود و مستقلانه ای دارم به هیچ جناح خاص سیاسی وابسته و دلبسته نیستم و با هیچ جناحی هم خصومت ندارم به همه افراد و گروه های سیاسی داخل نظام احترام قایلم و حفظ حرمتشان را لازم می دانم و به برخورد منصفانه و معتدلانه معتقدم و به تشنج زدایی و حفظ وحدت و انسجام ملی سفارش می کنم.

