خط کشی 3700 کیلومتر محورهای اصلی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فولادی عصر دوشنبه در جلسه شورای ایمنی راههای مازندران اظهار داشت: محور ارتباطی هراز، سوادکوه، کندوان، ساری - خزرآباد و ساری - جویبار از جمله محورهایی بوده که سال گذشته خط کشی شد.



وی افزود: خط کشی از نوع علائم افقی راه ها محسوب و به عنوان مکمل علائم عمودی در محورها است.



فولادی گفت: خط کشی راه ها که از مقرون به صرفه ترین نوع علائم ایمنی محسوب می شود، به طور مستقیم در دید راننده قرار دارد و با وی حس نزدیک و متقابل برقرار می کند.



وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی مازندران همسو با تامین ایمنی محورهای استان، خط کشی محورهای اصلی و فرعی را در دستور کار خود قرار داد و سال گذشته سه هزار و 550 کیلومتر خط کشی سرد و 189 کیلومتر خط کشی گرم در جاده های استان انجام داد.

نصب علائم ایمنی عامل موثر در کاهش سوانح رانندگی

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از نصب علائم ایمنی اخطاری قوس، مسیرنما و خطر نما خبر داد و گفت: نصب علائم ایمنی عامل موثری در ایمن سازی محورها وکاهش سوانح رانندگی است.



سید علی اسد در این جلسه اظهار داشت: حوادث ترافیکی در سیستم حمل و نقل جاده ای سالانه سبب مرگ ومیر افراد زیادی می شود که این موضوع هزینه و تبعات زیاد اقتصادی را برای جامعه به دنبال دارد.



وی بیان داشت: اداره کل راه و شهرسازی مازندران سال گذشته با اقداماتی پیشگیرانه ایمنی و کنترل سرعت ، برای کاهش سوانح رانندگی تلاش کرد.



مدیرکل راه و شهرسازی مازندران افزود: نصب جداسازنده های موقت راه های در دست بهسازی و تعریض با مسیر نمای استوانه ای برای هدایت و کانالیزه کردن جریان ترافیک با هدف جلوگیری از برخوردهای رخ به رخ در نقاط پرحادثه، آشکار سازی نقاط پر حادثه، نصب انواع علائم اخطاری قوس، مسیرنما و خطر نما، ساماندهی و افزایش اثر بخشی علائم در طول محور و اجرای خط کشی سرد و گرم از جمله این اقدامات در سال گذشته بود.









