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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۲۶

با وجود پیشنهاد از ایتالیا و فرانسه؛

مدافع بایرن می خواهد قراردادش را با این تیم تمدید کند

مدافع بایرن می خواهد قراردادش را با این تیم تمدید کند

دانیل فان بویتن مدافع بلژیکی تیم فوتبال بایرن مونیخ مورد توجه چند باشگاه ایتالیایی قرار گرفته اما او می خواهد قراردادش را با باواریایی ها تمدید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد فان بویتن 35 ساله با بایرن مونیخ در پایان فصل جاری به اتمام می رسد و با وجود اینکه چند باشگاه ایتالیایی خواهان او هستند اما خودش ترجیح می دهد در آلیانس آره نا بماند.

مدیر برنامه های فان بویتن می گوید: چندین باشگاه ایتالیایی و فرانسوی خواهان فان بویتن هستند اما اولویت او ماندن در مونیخ و تمدید قراردادش با بایرن است. او بازیکن فوق العاده ای است که تیم های زیادی خواهان او هستند اما بایرن جایی است که فان بویتن آن را به هر تیم دیگری ترجیح می دهد.

باشگاه بایرن مونیخ در سال 2006 فان بویتن را از هامبورگ به خدمت گرفت.

کد مطلب 2033140

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