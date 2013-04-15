صادرات 13 میلیارد دلار کالا از گمرک منطقه ویژه پارس طی سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزان صادرات از طریق گمرک این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از هشت میلیون و 319 هزار تن کالای غیر نفتی از طریق گمرک بندر پارس به خارج از کشور صادر شد.

وی مهمترین محصولات صادراتی را تولیدات همین منطقه عنوان کرد و افزود: ارزش کالاهای صادراتی از این منطقه بیش از پنج میلیارد و 996 میلیون دلار بوده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس همچنین از صادرات بیش از 13 میلیارد و 799 میلیون دلار کالا شامل پلی اتیلین سبک و سنگین، میعانات گازی، گازهای پروپان، بوتان و بنزن و پارازایلین از این گمرک به خارج کشور اشاره کرد و افزود: وزن این محصولات بیش از 16 میلیون و 900 تن بوده است.

وی ارزش کالاهای وارداتی سال گذشته از طریق این گمرک را بیش از دو میلیارد و 359 میلیون دلار عنوان کرد و ادامه داد: وزن این محصولات بیش از 598 هزار و 596 تن بوده است.

نصوری افزود: مهمترین این محصولات را می‌توان تجهیزات پالایشگاهی و مواد شیمیایی مورد استفاده در پتروشیمی‌ها و فازهای مختلف پارس جنوبی عنوان کرد.

وی با اشاره به ورود موقت 48 هزار تن کالا به ارزش بیش از 44 میلیون دلار از طریق این گمرک طی سال گذشته اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بیش از هشت هزار تن کالا به ارزش بیش از 578 هزار دلار نیز در این مدت تحت رویه ترانزیت داخلی حمل شده است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس در ادامه با اشاره به کالاهایی که تحت رویه ترانزیت خارجی به داخل کشور حمل شده، تصریح کرد: این کالاها بیش از 426 هزار تن وزن و 360 میلیون دلار ارزش داشته‌اند.