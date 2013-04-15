به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری که امروز دوشنبه در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(ع) گفت: ما مردان افتخار می کنیم از چنین بانوانی الهام می گیریم و زنان نیز مفتخرند که الگویشان چنین شخصی است.

پورمحمدی با بیان اینکه با سازوکار ائتلافی در انتخابات شرکت کرده ام اظهار داشت: برنامه هایی را تدوین کرده ایم که این برنامه ها به صورت کاملتر در کتابی منتشر شده و جزئیات آن را نیز در سایت ها منتشر خواهیم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما با سبکی جدید در انتخابات حاضر شدیم . شعار دولت قانون، تولید و اشتغال و هدف از آن دولت قانونمند ، ملت ثروتمند و ایران قدرتمند است و این هدف ها یک پیام درون خود دارد و آن عطری است که از کلام حافظ شیرازی الهام گرفته شده است. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است/ با دوستان مروت با دشمنان مدارا.

وی با بیان اینکه محور فعالیت های انتخاباتی اش اخلاق مداری است تصریح کرد: آمده ایم بداخلاقی ها را براندازیم یا به حداقل بکاهیم و برای این امر از خود شروع می کنیم و در فعالیت های انتخاباتی خود به دنبال رای حلال هستیم. ماجراجویی های آزاردهنده انجام نمی دهیم نه آبروی دیگران را می بریم و نه آبروی کشور را.

وی با اشاره به اینکه ارزش های دینی را در اولویت قرار می دهیم اظهار داشت: امیدواریم با شعارها سهم قابل توجه ای بر خلق حماسه سیاسی داشته باشیم.

در ادامه این نشست خبری پورمحمدی در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه آیا شما و آقای ابوترابی کاندید جامعه روحانیت مبارز هستید و آیا امکان ائتلاف با ائتلاف پیشرفت وجود دارد گفت: من عضو جامعه روحانیت هستم و جامعه روحانیت شخصی را به عنوان کاندید اعلام نکرده . در ضمن با ائتلاف پیشرفت نیز هماهنگی هایی انجام شده که پس از ثبت نام در مورد آن صحبت خواهد شد.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فساد بانکی را افشا می کنید یا نه تصریح کرد: من نگفته ام فساد بانکی را افشا می کنم و هیچ گاه وعده بی جهت به مردم و مملکت نمی دهیم و در این رابطه نیز با هیچ کس حرفی نزده ایم. ما جلوی بداخلاقی ها می ایستیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر نحوه فعالیت وی برای انتخابات در صورتی که هنوز رئیس سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: من از زمانی که فعالیت را آغاز کرده ام در مرخصی به سر می برم و در زمان تعطیلات برنامه سال 92 را کامل کرده و به استحضار قوه قضائیه رساندم.

وی درباره سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و برنامه هایش گفت: تمرکز بر مسائل اقتصادی است و در مورد آن برنامه نوشتیم و جزئیات آن را در 14 سیاست اعلام کردیم که مربوط به موضوعات اصلی کشور است و محور برنامه ریزی، مسائل اقتصادی است و همچنین بسیاری از برنامه ها و طرح ها در کشور 15 تا 20 سال است که ناتمام مانده که امیدواریم با انجام این پروژه ها، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی تکمیل شود.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: با افزایش تولید کالاها، گرانی، مدیریت و کنترل خواهد شد و با افزایش صادرات، درآمد سرانه ملی و فرایند توسعه افزایش خواهد یافت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برنامه شما در مورد طرح هدفمندی یارانه ها و میزان پرداخت نقدی یارانه ها که یکی از بزرگترین دغدغه های مردم است چیست؟ گفت: پرداخت یارانه‌ها حتما سیاست اقتصادی درست و جدی است و به طور یقین عده ای بیشتر از مبلغ فعلی یارانه مستقیم دریافت خواهند کرد البته ما به نحوه اجرای هدفمندی در وضعیت فعلی اشکال اساسی داریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در بیان انتقادات خود به نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها افزود: بخشی از مبلغ حاصل از هدفمندی یارانه ها باید به سمت تولید برود و مبلغی نیز باید به تامین اجتماعی اختصاص داده شود زیرا حدود 50 درصد جمعیت ما طبقه متوسط هستند و نیازمند تامین آتیه و آرامش زندگی اند.

وی بهترین راهکار نظام را در زمینه اقتصادی تامین اجتماعی دانست و گفت: باید این راه به صورت کامل اجرا شود و در صورت اجرا قطعا آرامش در جامعه حکمفرما خواهد شد و برای این امر از جامعه بزرگ اقتصاددانان و ایده های خوب اقتصادی که باعث رشد اقتصادی می شود استفاده خواهیم کرد.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه اگر یارانه ها کنترل شود می توانیم جامعه موفق داشته باشیم اظهار داشت: ادامه اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها می تواند تورم کمتری در بر داشته باشد و همچنین با اجرای درست آن و اختصاص درست پرداخت نقدی می توانیم از زیر فشارهای تحریم نجات پیدا کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره احتمال برگزاری گردهمایی پنجشنبه هفته جاری حامیان دولت و نظر وی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این مورد، گفت: من هم شنیده ام پنجشنبه قرار است همایشی در ورزشگاه آزادی برگزار شود لذا نامه ای را به سازمان میراث فرهنگی که مسئول برگزار همایش است نوشته ایم و در آن ذکر کرده ایم هدف از برگزاری چیست و هزینه های این همایش از کجا تامین می شود و تمامی موارد قانونی را تذکر داده ایم که همگی آنها باید رعایت شود و استفاده از منابع دولتی در این همایش خلاف قانون است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره عبارت دیپلماسی پنهان به کار برده شده از سوی وی گفت: من نزدیک 13 سال در وزارت اطلاعات بودم که دو سال در مورد جنگ و پشتیبانی به جنگ خدمت کردم. حدود یک سال و نیم به عنوان رئیس تحلیلگر امنیت ملی بودم که در آن دوره که من رئیس بودم پیش بینی فروپاشی شوروی را داشتیم که در نوع خودش پیش بینی ارزنده ای بود و جزو موفقیت های وزارت اطلاعات در آن مقطع بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در واقع دیپلماسی پنهان شریک دیپلماسی آشکار است و نیازهای کشور را که نمی شود از طریق آشکار حل کرد را بررسی می کند و بخشی از دیپلماسی پنهان هم برای توسعه آرمان انقلاب و حوزه نفوذ بکار می رود. در اصل روش های پنهان کم هزینه و پرمحصول است.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شعار شما این بود که می خواهید بداخلاقی ها را از بین ببرید وآبروی کشور را حفظ کنید اما این شعار همان شعار اصلاح طلبان است چرا آن موقع و در انتخابات 88 این سخنان را مطرح نکردید تصریح کرد: چرا؟ ما موضع گرفتیم، انتقاد کردیم و حتی بعد از آن مقام معظم رهبری نیز این بداخلاقی ها را تقبیح کردند هر چند ما باید بدانیم این بداخلاقی ها را در ابتدا اصلاح طلبان شروع کردند و یادمان است آقای خاتمی بخشی از پیروزی خود را با عملیات تخریب بدست آورد. به هر حال بداخلاقی بد است و هر کس این کار را انجام دهد محکوم و مذموم است.

وی گفت: یادمان نرفته اصلاح طلبان چگونه آیت الله هاشمی را کوبیدند و یادمان نرفته آنها چگونه از یک اشکال کوچک کوهی از مشکلات می ساختند و در اصل اتفاقاتی که در سال 88 مشاهده کردیم سر ریز همان اتفاقات بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه کدام یک از اعضای ائتلاف 5 گانه در نظرسنجی ها جلو هستند و وضعیت شما چطور است گفت: نظر سنجی ها متفاوت است. علاوه بر آن زمان نظرسنجی نیز مهم است مثلا اگر 10 روز پیش من گفتم بالاتر هستم امروز وضعیت فرق می کند و نحوه انتخاب کاندیدای ائتلاف 5 گانه یک داوری است که در آن به یک نظر واحدی خواهیم رسید.

وی در پاسخ به سئوالی درباره احتمال حضور خاتمی در انتخابات از نظر شما چیست گفت: در مورد حضور آقای خاتمی باید خودشان و یا اصلاح طلبان نظر بدهند اما من اعتقاد دارم باید چرخه گردش نخبگان را نهادینه کنیم و زمانی پیشنهاد دادم کسی که رئیس جمهور شده نباید دوباره کاندیدا شود چون موجب تمرکز قدرت و ثروت می شود و فرقی نمی کند چه آقای خاتمی و چه فردی دیگری در حوزه اصلاح طلبی حضور داشته باشد بنای ما این است که با کاندیدای واحد در انتخابات شرکت کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آینده پرونده هسته ای و آینده سیاسی محمود احمدی نژاد گفت: مدیران باید از حرکت لازم برخوردار باشند و از طیفی هستند که باید مورد احترام عمومی قرار گیرند مثل همان کاری که من در وزارت کشور انجام دادم در حالی که بسیاری از مدیران دولت اصلاحات را جابجا کرده ولی همیشه حرکت آنها را حفظ کردم.

وی در مورد آینده پرونده هسته ای ایران نیز گفت: با تقویت دیپلماسی و چانه زنی هوشمندانه توان ملی افزایش پیدا می کند و در گام اول می توانیم فشار حاصل از تحریم را کنترل کنیم و در گام دوم با استفاده از توان و قدرت مانور و با چانه زنی ها می توانیم تحریم را از کارایی بیاندازیم و اعتقاد دارم دو بال توان اقتصادی و توان سیاسی که همان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اگر با هم زده شود زهره تحریم ها را می گیریم و سپس با مدیریت صحیح می توانیم برنامه هسته ای صلح آمیز را به پیش ببریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری درباره پیوستن محسن رضایی به ائتلاف جبهه پیروان و احتمال پیوستن این ائتلاف به ائتلاف برای پیشرفت گفت: ائتلاف ما یک ائتلاف باز است . هر کسی از دوستان بخواهد ملحق شود اعلام آمادگی می کنیم ولی شرط آن است که هر کسی که جایگاه بهتری پیدا کرد دیگران تمکین کنند با این توضیح قطعا از حضور آقای رضایی استقبال می کنیم. در مورد ائتلاف پیشرفت نیز دبیر ائتلاف 5 گانه با رئیس ستاد ائتلاف پیشرفت صحبت کرده اند و یک قرار مشترک و نزدیک را پذیرفتیم و آن این که در یک ساز و کار مشترک عمل خواهیم کرد.

وی در پایان نشاط سیاسی را لازمه جامعه دانست و گفت: خبرنگاران نقش بسیار ارزشمندی در ایجاد این نشاط برعهده دارند.